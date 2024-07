Sunek vetra prevrnil napihljiva gradova, poškodovanih več otrok

Zaradi dežja se je na jugu Švice danes sprožil zemeljski plaz ter zaprl dostop do doline Muggio ob meji z Italijo, v kateri je devet vasi. Za zdaj sicer ni poročil o mrtvih ali pogrešanih. Smrtno žrtev je medtem terjalo neurje na Češkem, na Poljskem pa je bilo poškodovanih več otrok, ko je sunek vetra prevrnil napihljiva gradova.

V Švici prejšnji konec tedna umrlo šest ljudi

Reševalci v Švici so danes več ljudi na varno prepeljali s helikopterji, številni drugi so se zatekli k sorodnikom, preden so cesto v dolino Muggio zaprli za ves promet. Nekaj ljudi medtem ni želelo zapustiti domov.

V kantonih Graubünden in Ticino je to že tretji konec tedna, ko se soočajo z neurji. Prejšnji konec tedna je umrlo šest ljudi, pred dvema tednoma pa je voda odnesla dva človeka, od katerih je eden umrl.

V Ticinu je v 24 urah padlo 110 milimetrov dežja, od tega 48 milimetrov v le dveh urah, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Dež naj bi pojenjal zvečer.

V soboto v neurju z močnim vetrom umrl moški

Medtem pa iz Češke poročajo, da je v soboto v neurju z močnim vetrom umrl moški, ki ga je pred hišo v kraju Bobnice pod seboj pokopalo drevo. V Pragi pa je drevo poškodovalo dva človeka.

Na glasbenem festivalu v Jihlavi je ponoči izbruhnila panika, ko je zaradi neurja zmanjkalo elektrike. Sedem ljudi je bilo lažje poškodovanih, ko so se ljudje prerivali, da bi prišli do izhodov.

Na Poljskem težave povzročal veter

Veter je težave povzročal tudi na Poljskem. Nenaden sunek je v kraju Radgoszcz prevrnil dva napihljiva gradova, na katerih so se igrali otroci. Nekaj otrok je bilo poškodovanih.