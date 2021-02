Študentom počil film: Če lahko vlada, lahko tudi mi

Hrvaški mediji poročajo, da so v petek zvečer hrvaški Cvjetni trg preplavili študenti in mladi Hrvati, ki so se zbrali in uživali v toplem vremenu na prostem. »Študenti smo, več mesecev nič ne dela, nekako se moramo sprostiti. Na odprtem smo, ne vidimo nobenih težav,« so medijem razlagali študenti, ki so se družili na prostem v bližini študentskih domov in na parkirišču pri športnem parku Mladost. Mladi so razkrili, da se takšna druženja odvijajo že več vikendov in da so se začela v kampu.



V petek je njihovo zabavo prekinil obisk policije, ki je opozorila študente na ukrepe, a so se nekateri menda kmalu vrnili in nadaljevali z zabavo. »Situacija je težka, naša psiha je na nitki, imamo izpitne roke, pod stresom smo in moramo se nekoliko sprostiti. Poleg tega vidimo, da se niti državni vrh ne drži vseh ukrepov, kar nas le še dodatno jezi. Če lahko oni kršijo lastne ukrepe, jih lahko še malo mi,« je dejal študent in ob tem namignil na srečanje več kot petindvajsetih oseb na pogrebu politika Miroslava Tuđmana.



Zabavali pa se niso le v petek, množica študentov je preplavila zagrebški Jarun tudi v soboto. Do jutranjih ur naj bi se tam zabavalo več kot 700 študentov. S sabo so prinesli pijačo in zvočnike. Na kraj je prišla tudi policija, a menda zabave ni prekinjala.

