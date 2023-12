Strokovnjaki zaskrbljeni: širi se ta nova različica omikrona, imamo jo tudi v Sloveniji

Čeprav si nihče med nami, ki načrtuje praznična druženja ali potovanja, ne želi slišati slabih novic, dejstva kažejo na naraščanje števila obolelih in okuženih z novo različico bolezni covid-19 JN.1, kar skrbi strokovnjake, poroča Medscape.

Dobra novica je, da nedavne raziskave kažejo, da posodobljeno cepivo proti covidu za sezono 2023/2024 deluje tudi proti najnovejši različici. Toda težava je v tem, da je bilo doslej cepljenih zelo malo ljudi, na primer manj kot 16 odstotkov odraslih v ZDA.

Medtem pa število okuženih s covidom skokovito narašča. Po podatkih ameriškega Centra za nadzor nad nalezljivimi boleznimi (CNC) je bilo v ZDA v tednu, ki se je končal 25. novembra, zaradi covida hospitaliziranih skoraj 10.000 bolnikov. Gre za 10-odstotno povečanje v primerjavi s prejšnjim tednom, poroča Medscape.

JN.1 bolj nalezljiva od prejšnjih različic

JN.1, različico omikrona, so v ZDA prvič zaznali septembra. Nato ga je Svetovna zdravstvena organizacija poimenovala »potomec« podrazličice omikrona BA.2.86. Ko so različico BA.2.86, znano tudi kot Pirola, prvič identificirana avgusta, se je zdelo, da se bistveno razlikuje od drugih različic, so takrat pisali v CDD.

To je povzročilo zaskrbljenost, saj da je ta različica morda bolj nalezljiva od prejšnjih, tudi za osebe, ki so imunost pridobile s cepljenjem ali predhodnimi okužbami.

Pirola vznemirja strokovnjake, ker ima 34 mutacij več kot različica BA.2.

Različice virusa SARS-CoV-2, potrjene v zadnji seriji sekvenciranja od 16. do 26. novembra 2023. FOTO: Nina Čakarić

Primeri tudi v Sloveniji

Dr. Rajendram Rajnarayanan, izredni dekan za raziskave in izredni profesor na Tehnološkem inštitutu New York na državni univerzi Arkansas, je dejal, da je JN.1 tudi v Evropi, vendar je treba upoštevati dejstvo, da nekatere države posodabljajo podatke bolje kot druge.

Po podatkih NLZOH smo v Sloveniji do 26. novembra poročali o desetih primerih JN.1.

»Val podrazličice JN.1 se je pri nas že začel, vendar bi ga lahko omilili z uporabo poživitvenega odmerka cepiva in že znanih ukrepov za preprečevanje širjenja virusa,« je dejal profesor in glavni urednik Medscape dr. Topol.