Število žrtev spopadov med Izraelom in Hezbolahom v Libanonu preseglo 3000

Število smrtnih žrtev spopadov med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah v Libanonu je preseglo 3000, je po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočilo libanonsko ministrstvo za zdravje.

Po podatkih ministrstva sta bila v spopadih, ki so izbruhnili po začetku vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas na območju Gaze oktobra lani, ubita najmanj 3002 človeka, 13.492 ljudi pa je bilo ranjenih. Med smrtnimi žrtvami je 589 žensk in najmanj 185 mladoletnikov.

Več kot šestina prebivalcev razseljenih

Izraelski napadi na položaje Hezbolaha so se še okrepili konec septembra, ko je Izrael sprožil kopensko ofenzivo v sosednjem Libanonu. V zadnjih tednih je izraelska vojska ubila tudi več poveljnikov in najvišjih voditeljev libanonskega gibanja, vključno z nekdanjim vodjo Hasanom Nasralo.

Izraelski vojak gleda skozi daljnogled puške iz Izraela v južni Libanon, 4. november 2024. FOTO: Violeta Santos Moura Reuters

Okoli 1,2 milijona od skupno šestih milijonov prebivalcev Libanona je moralo zaradi spopadov zapustiti svoje domove. Zlasti na jugu je bilo zaradi bombardiranja in eksplozij uničenih ali poškodovanih na tisoče stavb.