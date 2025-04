Lara Jankovič: Moški bi radi ženske spravili za štedilnik

Igralka in šansonjerka Lara Jankovič se je po zelo uspešnih preteklih samostojnih projektih vrnila na veliki oder, tokrat kot glavna igralka, pevka, producentka in avtorica glasbe v monokomediji Balkan bluz kabaret, katere premiera je bila minuli četrtek v SiTi Teatru v Ljubljani. Temperamentna Ajdovka, že 17 let samozaposlena v kulturi, o sebi pravi, da je rojena igralka, v svojih predstavah in tudi sicer pa je neutrudna borka za pravice žensk. Meni namreč, da se mnogo žensk še vedno obravnava kot kos mesa in da so še vedno preveč podrejene moškim. Spet ste se znašli na odru, skoraj sami, ko...