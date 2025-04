Najstarejši slovenski nogometni klub zavit v črno, odšli sta veliki legendi

Iz slovenskega nogometnega kluba ND Ilirija 1911 so sporočili, da sta jih zapustili dve legendi.

»V 51. letu starosti nas je mnogo prezgodaj zapustil naš dolgoletni trener in absolutna legenda kluba, Robert Kopčič. Robi je svoje življenje posvetil Iliriji – tukaj je našel svoj dom, svoje poslanstvo in svojo družino. Njegova predanost, srčnost in znanje so zaznamovali številne generacije nogometašev, ki so pod njegovim vodstvom ne le rasli kot igralci, temveč tudi kot ljudje. Njegov vpliv bo v našem klubu čuten še dolgo, saj je zapustil neizbrisen pečat. Z zlatimi črkami bo za vedno zapisan v zgodovino ND Ilirija 1911. Svojcem izrekamo globoko in iskreno sožalje. Robi, počivaj v miru,« so tako zapisali v ND Ilirija 1911.

ND Ilirija 1911 je najstarejši slovenski nogometni klub.

Nato so z javnostjo delili še eno žalostno vest.

»Z žalostjo sporočamo, da nas je danes zapustil tudi gospod Marjan Dermastija starejši, dolgoletni član naše Ilirije in pomemben člen zlate generacije, ki je s svojimi dosežki zapisala nepozaben pečat v zgodovino kluba. Marjan je bil del legendarne ekipe, ki je v sezoni 1970/71 osvojila slovensko republiško ligo, leto dni kasneje pa so v tekmovanju prvakov osvojili drugo mesto, s tem pa postali vice-prvaki Jugoslavije. Ta zgodovinski uspeh je zaznamoval eno najuspešnejših obdobij našega kluba in Marjan je bil v samem srcu teh izjemnih trenutkov.

Njegova predanost in ljubezen do nogometa sta navdihovali soigralce, navijače in vse, ki so ga poznali. Bil je pravi Ilirijan – s srcem, ponosom in spoštovanjem do kluba. Ob igranju je med drugim opravljal več različnih funkcij v klubu. Marjan, hvala ti za vse, kar si pustil na igrišču in izven njega. Za vedno boš del naše zgodovine. Svojcem in bližnjim izrekamo iskreno sožalje. Počivaj v miru.«