Kranjčan tihotapil velike količine orožja z Balkana v Francijo

Ko so septembra 2023 organi pregona iz Bosne in Hercegovine obvestili naše oblasti, da tovorno vozilo, ki prevaža velike količine orožja in streliva, potuje proti Franciji in je na ozemlju Slovenije ter potuje proti Avstriji, so ti obvestili avstrijske kolege, ti pa so slovenski tovornjak takoj za mejo ustavili. Imeli so kaj videti, saj se je v njem skrival pravi arzenal: 25 avtomatskih pušk tipa AK, 126 ročnih granat različnih vrst, 25 kilogramov streliva za AK, mitraljez in pištola. Vse to je bilo skrito v različnih delih tovornjaka, vključno z rezervnim kolesom prikolice.

Tako se je začela preiskava in v teh dneh po vrsti usklajenih racij v Franciji, Španiji in Bosni in Hercegovini tudi razbitje mednarodne mreže za tihotapljenje orožja, ki je tihotapila napadalne puške in granate v Zahodno Evropo. Telefonski stiki slovenskega voznika so preiskovalcem namreč omogočili povezavo s francoskimi kontakti in nakazali širšo mrežo, vključno s srbskimi in bošnjaškimi državljani, ki so pripravili pošiljko, ter španskim državljanom, ki je bil že pod lupo preiskovalcev, je včeraj poročal Europol. Prijeli so sedem osumljencev, domnevno povezanih v tolpo, ki je orožje kupovala na črnem trgu Zahodnega Balkana.

Strelivo je skrival tudi v rezervni pnevmatiki.

Poleg slovenskega voznika in lastnika vozila iz Kranja so prijeli še tri osumljence. V drugi polovici marca so torej prijeli še več osumljencev, in sicer štiri v Franciji, enega v Španiji ter dva v Bosni in Hercegovini. Ob tem so odkrili še več dokazov, glavni osumljenec pa je še vedno na begu in ga iščejo bosanske oblasti. V preiskavi, ki jo je na mednarodni ravni koordinal Europol, sta sodelovala tudi Okrožno državno tožilstvo v Kranju in Policijska uprava Kranj.