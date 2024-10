Število mrtvih v Bosni in Hercegovini se je povzpelo na 20

Število mrtvih v poplavah in plazovih v Bosni in Hercegovini se je po doslej znanih podatkih povzpelo na 20, potem ko so danes pri Jablanici našli še dve trupli, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Pogrešanih je še deset ljudi. Oblasti hercegovsko-neretvanskega kantona so drevi sporočile, da je uradno doslej ujma terjala 16 življenj.

Krizni štab hercegovsko-neretvanskega kantona je drevi uradno potrdil, da je umrlo 15 ljudi v Jablanici in ena v Konjicu. Reševalci še vedno iščejo pet oseb v Jablanici in tri v Konjicu, je poročala hrvaška tiskovna agencija Hina.

Še tri osebe so v ujmi, ki je državo zajela pred tremi dnevi, izgubile življenje v Fojnici v srednjebosanskem kantonu.

Reševalci so danes v Dolnji Jablanici odkrili še dve trupli. Kot je pisal portal Klix.ba, so ju našli na kraju, kjer se je ogromna količina kamenja in odpada iz kamnoloma vsula na naselje.

Pogrešane še iščejo

Reševalci še naprej iščejo pogrešane, strokovne ekipe pa odpravljajo škodo na prometni, telekomunikacijski in elektroenergetski infrastrukturi. Pomagajo jim tudi ekipe iz Hrvaške in Srbije, kot poroča Hina, pa prihaja tudi konvoj iz Slovenije z reševalnimi ekipami in mehanizacijo. V ponedeljek bo območje po poročanju Hine med drugim obiskal slovenski veleposlanik v BiH Damijan Sedar.

Na območju Jablanice in Konjica so kljub oteženemu dostopu uspeli vzpostaviti električno oskrbo 3000 gospodinjstvom, okoli 1100 pa jih je še vedno brez elektrike, poroča Dnevni avaz.