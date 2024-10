Jasmina in Irmelo našli objeta pod ruševinami, nista uspela pobegniti poplavi

V poplavah, ki so prizadele BiH, je izgubilo življenje 18 ljudi, cele družine, sosedje, sorodniki in znanci... Največja nesreča je prizadela Donjo Jablanico, pa tudi vas Zlate. Eden najbolj pretresljivih prizorov je bil najden pod ruševinami ene družinske hiše, kjer so reševalci odkrili objemajoč par, ki je očitno čakal na pomoč, ki pa, žal, ni prišla pravočasno. Irmela in Jasmin Čilić, zakonski par iz majhnega kraja, ki ga je prizadela uničujoča poplava, se nista uspela rešiti pred vodno ujmo, ki je v noči katastrofe zajela njuno skupnost, poroča Crna-Hronika.

Po poročilih s terena so ju reševalne ekipe našle skupaj, tesno objeta, pod ruševinami, ki so ostale za poplavo. Njuna zadnja skupna gesta, v trenutku soočenja z nevarnostjo, priča o njuni ljubezni, ki je trajala do zadnjega diha. Vaščani se z žalostjo spominjajo Irmele in Jasmina ter ju opisujejo kot vedra in skrbna človeka, ki sta bila vedno pripravljena pomagati drugim.

Na območju Jablanice in Konjica po poplavah pogrešajo še najmanj 10 ljudi

Na območju Jablanice in Konjica v BiH, ki so ju ta teden prizadele katastrofalne poplave, še vedno pogrešajo od 10 do 15 ljudi, je danes povedal tiskovni predstavnik regionalnih oblasti. Reševalci še naprej iščejo pogrešane, strokovne ekipe pa odpravljajo škodo na prometni, telekomunikacijski in elektroenergetski infrastrukturi. Napovedan je tudi prihod mednarodnih reševalnih ekip, poroča Fena.

Vzpostaviti so uspeli cestno povezavo med Mostarjem in Jablanico, vendar je vožnja po njej dovoljena le za vozila reševalnih služb in nujne primere. Oblasti pozivajo ljudi, naj se ne podajajo na prizadeta območja.

Prebivalce uničenih območij, ki so ostali brez domov, so namestili v hotelih in domu starejših občanov v Jablanici, številni pa so se zatekli k sorodnikom in prijateljem, še navaja Fena.

V BiH sicer danes potekajo lokalne volitve. Osrednja volilna komisija je v minulih dneh volitve preložila za štirih volilne enote, ki so jih prizadele poplave, ter za del volišč v Fojnici, davi pa je sporočila, da preložitev volitev velja za celotno območje Fojnice.

Vlada na pomoč BiH pri posredovanju ob poplavah

Vlada je na dopisni seji sprejela odločitev, da Bosni in Hercegovini, ki so jo prizadele hude poplave, zagotovi pomoč v obliki enote za iskanje in reševanje v urbanih okoljih ter enote z reševalnimi psi. Skupna vrednost pomoči bo znašala do 250.000 evrov, deloma pa jo bo povrnila Evropska komisija.