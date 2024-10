Mlada mamica rešila otroka (4) iz pekla Jablanice (VIDEO)

V poplavah, ki so prizadele BiH, je izgubilo življenje 18 ljudi, cele družine, sosedje, sorodniki in znanci... Največja nesreča je prizadela Donjo Jablanico, pa tudi vas Zlate.

»Ko je voda napolnila vse do stropa, sem poklicala in rekla: 'Mami, v 10 minutah moramo skočiti ven, ni nam več pomoči',« so bile besede, s katerimi je začela opisovati grozo mlada mamica Amra Jahić. Njena pretresljiva izpoved o peklu Jablanice, kjer se je borila za življenje svojega 4-letnega sina, je ganila mnoge.

Semir Efendija Jahić in njegova žena Amra si bosta za vedno zapomnila noč, ko sta ostala brez strehe nad glavo, a sta z neverjetno močjo uspela rešiti svoja življenja ter življenja svojega otroka in sosedov.

Eden od reševalcev je še povedal, da tam, kjer so plavali, ni bilo več vode, je bilo blato, veliko desk, naplavin, tam se ne da plavati ...

»Po telefonu me je poklicala Amra in rekla: 'Garo, pomagaj, Garo, pomagaj, voda je do stropa. Štirje gasilci na postaji smo vzeli na ramena velik gumijast čoln in ga nosili 4 kilometrov ob železnici. Spustimo se in pridem najprej do Amrine hiše, kjer je voda segla do strehe«.

»S 4-letnim sinom sva skočila in uspela doseči streho mošeje ...«, nadaljuje pripoved pogumna mamica.

»V tistem trenutku, menda ga je poslal dragi bog, se pojavi tisti kompresor, ki se še vedno vidi na strehi džamije,« dodaja njen mož Semir Efendija Jahić.

Ker je voda ponovno prišla, materi ni preostalo drugega, kot da je otroka položila na kompresor in poskušala priti do obale, a je otrok padel iz kompresorja v vodo.

»Z eno roko držim otroka, držim kompresor, mislila sem, da nama ni pomoči, to je nenormalno, drevesa so bila, deske ...«, navaja Amra, katere mož pravi, da je heroj, ker je rešila otroka.

»Razmišljala sem ... Če izgubim otroka, nimam življenja,« pravi Amra Jahić in dodaja: »Samo poskušali smo ga spraviti ven,« poroča mondo.rs.