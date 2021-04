Ste slišali, kaj napovedujejo Hrvati?

V približno 30 hrvaških mestih bodo s 1. majem znižali turistične takse, je potrdilo hrvaško ministrstvo za turizem in šport. Na območju Dubrovnika nameravajo turistično takso znižati za 50 odstotkov, in sicer z 20 na 10 kun (z 2,66 na 1,33 evra) po osebi za nočitev, so napovedali v tamkajšnji turistični skupnosti.



V Dubrovniku so zaradi težkega stanja v turističnem sektorju med pandemijo zahtevali znižanje turistične takse že konec lanskega leta. Letos se je s podobnimi zahtevami na ministrstvo za turizem in šport obrnilo še približno 30 hrvaških mest. Na ministrstvu so se zato lotili sprememb pravilnika o najvišjem in najnižjem znesku turistične takse.



Trenutno pravilnik določa, da znaša med 1. aprilom in 30. septembrom najvišja možna turistična taksa v hotelih 20 kun, najnižja pa 10 kun. Med 1. oktobrom in 30. marcem je lahko najvišja turistična taksa 14 kun (1,86 evra), najnižja pa sedem kun (0,93 evra). V kampih je turistična taksa za približno 20 odstotkov nižja kot v hotelih.



Iz ministrstva za turizem in šport so napovedali, da bodo pravilnik z nižjimi turističnimi taksami uveljavili s 1. majem. Pričakovati je, da bodo turistično takso pocenili za 50 odstotkov, kot so to napovedali v Dubrovniku.



Obenem nameravajo znižati tudi pavšal za turistične takse in članarine za zasebne ponudnike namestitev za 50 odstotkov, medtem ko naj bi v navtičnem turizmu plačali za 20 odstotkov nižje tovrstne pavšale. Na hrvaškem ministrstvu za turizem in šport so izračunali, da bodo na ta način razbremenili turistični sektor za več kot 118 milijonov kun (15,7 milijona evrov).

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: