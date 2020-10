Stanovanje za evro

Prihodnost za mlade

Temeljito so ga obnovili.

1968. jih je pregnal potres.

Le tako bodo mestu povrnili ugled in preprečili propadajoče stanovanjske enote, so prepričani v županovem uradu v Salemiju na Siciliji. Za pičli evro bodo novim lastnikom ponudili nepremičnine, ki krvavo potrebujejo prenovo, in tako zagotovili ustrezno ureditev mesta, ki bo znova pritegnilo morebitne vlagatelje.Županupa, da se bodo v mesto začeli vračati mladi; število prebivalcev se je namreč občutno zmanjšalo od potresa leta 1968, ki je mnoge izgnal iz domačega kraja, v zadnjih letih pa je Salemi doživel temeljito prenovo infrastrukture, ceste, električne napeljave in vodovoda.A zdaj je čas za naslednji korak, ocenjuje Venuti, ki je z ekipo izdelal načrt, s katerim bi mestu vrnil nekdanji čar in mladim prebivalcem ter družinam ponudil prihodnost in nove priložnosti. Načrt je zdaj tik pred aktivacijo, po letih zahtevnih gradbenih del v četrtih, ki so vse od potresa le še propadale, je zdaj na vrsti poselitev zapuščenih enot.No, projekta bi se lahko lotili že spomladi, a jim je načrte prekrižala pandemija, zdaj pa upajo, da bodo lahko kljub zajezitvenim ukrepom nadaljevali zastavljeno. Zainteresirani kupci bodo morali ob prijavi na razpis predložiti načrt prenove nepremičnine in tako dokazati resno namero k soustvarjanju lepšega Salemija.