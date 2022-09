Šokantna fotografija ujetnika obkrožila svet: »Tako Rusija nadaljuje sramotno dediščino nacizma« (FOTO)

Fotografija, ki jo je v petek, 23. septembra, delilo ukrajinsko obrambno ministrstvo, prikazujejo grozljive posledice ruskega ujetništva na vojaku Mihajlu Dianovem. Na prvi fotografiji je Dianov videti fit in zdrav, ko pozira v vojaški opremi. Toda novejša fotografija, ki je bila očitno posneta po njegovi izpustitvi iz ujetništva, prikazuje borčevo shujšano in vidno šibkejše telo – njegova desna roka pa je zvita. »Ukrajinski vojak Mihajlo Dianov je med srečneži: v nasprotju z nekaterimi drugimi ujetniki je preživel rusko ujetništvo,« je ob fotografiji zapisalo ukrajinsko obrambno ministrstvo. »Tako se Rusija 'drži' ženevske konvencije. Tako Rusija nadaljuje sramotno dediščino nacizma.«

CNN je sicer opozoril, da ni mogel preveriti pristnosti fotografije, ki se je množično delila na družbenih omrežjih, je pa Mihajlova sestra Aljona Lavruško potrdila, da je na šokantni nedavni fotografiji res njen brat. Za Ukrainsko Pravdo je povedala: »Njegovo fizično stanje je resno, seveda. Toda psihično ... Mihajlo zelo močan. Izjemno je vesel, da se je vrnil. Pravi: 'Hodim in diham čist, svobodni zrak.'« Dodala je še, da mora Dianov na operacijo roke, saj gre najverjetneje za absces, poleg tega mu v roki manjkajo štirje centimetri kosti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v četrtek potrdil, da je bilo več kot 200 Ukrajincev izpuščenih iz ruskega ujetništva in so zdaj 'na varnem', med njimi pet poveljnikov Azova, ki bodo do konca vojne v udobnih razmerah v Turčiji.