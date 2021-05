»Sobota je bila najtežji dan pandemije, umrla sta dvojčka stara 10 dni«

Na Hrvaškem so 30.aprila potrdili 2046 novih okužb z novim koronavirusom, umrlo je 49 covidnih bolnikov, je danes sporočil nacionalni štab civilne zaščite.

V Osijeku sta med navedenimi v črni statistiki umrlih, ki so bili v nedeljo okuženi s koronavirusom tudi dva otroka. Kot so sporočili iz Osješko-baranjskega štaba civilne zaščite, gre za dva nedonošenčka, ki sta imela poleg drugih hudih sočasnih bolezni tudi covid-19. Namestnik direktorja KBC Osijekje v nedeljo za Jutarnji list dejal, da sta bila dojenčka stara le deset dni: »Včerajšnji dan je bil eden najtežjih, če ne celo najtežji od začetka pandemije v KBC. Umrlo je devet ljudi, na žalost tudi dva dojenčka. Gre za nosečnost dvojčkov, ki je bila zaradi zapletov zaključena v 28. tednu. Že to dejstvo je dovolj za razvoj zapletov in žal je prispevalo k slabemu izidu.«»Po vseh podatkih smo v KBC Osijek na vrhuncu tretjega vala. Trenutno imamo 111 hospitaliziranih, 32 jih je na respiratorju. Ta številka je nekoliko nižja kot v drugem valu, verjetno zaradi dejstva, da so nekateri ljudje premagali virus, nekateri pa so bili cepljeni, vendar so številke ne glede na to zelo velike« pravi ter dodaja, da bolnišnica sicer beleži nižjo starost bolnikov, a zapleti se hitreje razvijajo.Na vprašanje, kako je mogoče, da je ugotovitev pri novorojenčkih pozitivna, je dr. Šego povedal, da še kako možno. »Ali gre za okužbo takoj po rojstvu ali, bolj verjetno, za prenos virusa skozi posteljico. V svetu so bile takšne situacije, vendar jih v naši bolnišnici doslej nismo imeli. Trenutno ne morem trditi, ali bi otroka preživeli, če ne bi imeli koronavirusa. To so otroci izredno majhne porodne teže, nekaj več kot 1000 gramov, kar je samo po sebi zelo tvegano. Borba celotne zdravniške ekipe je trajala več dni, a konec je bil slab.«