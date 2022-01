Slovo podgane, iskalke min

Njegova kariera je bila izjemna, poleg tega je dosegel častitljivo starost: Magawa, samec afriške podgane mošnjičarke, je v svojih osmih letih rešil na tisoče življenj in pomagal Kambodži do boljšega jutri, za svojo predanost in uspehe pa je prejel zlato medaljo britanske dobrodelne veterinarske organizacije PDSA ter tako postal prva odlikovana podgana.

Pred dobrim letom se je podgana, ki je znala izvohati mine in je tako pomagala očistiti več kot 225.000 kvadratnih metrov zemlje, zasluženo upokojila. Izvohala je kar 71 min in 38 drugih eksplozivnih teles, za zahtevno delo pa jo je v letu dni izurila belgijska organizacija Apopo. Ob upokojitvi so se ji v Kambodži iz srca zahvalili, da jim je s svojo požrtvovalnostjo omogočila varno življenje in delo, najmlajšim pa izobrazbo in brezskrbno igro.

225 tisoč kvadratnih metrov je pregledal Magawa.

Magawa je namreč zmogel tisto, česar druge živali niso sposobne. Poleg tega da je bil izjemno inteligenten in učljiv, je imel izjemno oster voh; bil je tudi tako lahek, da ni mogel sprožiti mine, saj je ob dolžini 70 centimetrov tehtal le 1,2 kilograma. Ko je zavohal tarčo, je s tačkami nežno, a odločno spraskal površino in vodniku pokazal najdbo. V samo 20 minutah je očistil območje velikosti teniškega igrišča, za kar bi človek z detektorjem kovin potreboval do štiri dni, med zahtevnim usposabljanjem pa se je naučila tudi ločiti kovino od pločevink ter druge embalaže in takoj prepoznati določene kemijske spojine v razstrelivih.

Magawa se je skotil v Tanzaniji novembra 2013, dve leti pozneje pa se je odpravil na svojo misijo v Kambodžo, kjer je ostal do smrti. Njegovi lastniki so pojasnili, da je bil še nedavno nadvse živahen, minuli teden pa je iznenada umiril. Veliko več je spal, hrana ga ni več pritegovala. Poslovil se je mirno, v spanju. Dočakal je izjemno starost, saj podgane v ujetništvu le redko doživijo več kot sedem let.