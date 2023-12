Slovenska prevara: ponujajo poceni rabljene avtomobile, ko plačate, pa izginejo

Dragan M. iz Srbije je na eni od spletnih strani zasledil oglas za ugodno rabljeno vozilo. Obljubljen mu je bil avtomobil v odličenm stanju, z malo prevoženimi kilometri po zelo nizki ceni. Priložnosti ni želel izpustiti, zato je vzpostavil stik s prodajalcem. Ta je bil dovolj prepričljiv, da je Dragan vplačal 400 evrov are, nato pa se je zapletlo. Prodajalec je izginil, oglas tudi, njegov denar pa tudi.

Prodajalec ga je prepričal tudi s tem, da mu je posredoval fotografijo svoje osebne izkazanice, pa čeprav je bila ta za državljana BiH in ne Slovenca. A prefrigani prevaranti vedo, da s tem ustvarjajo zaupanje pri morebitnih kupcih, kar jih lahko na hitro pripravi do tega, da vplačajo aro.

»Možnosti, da v takšnem primeru dobit vaš denar povrnjen, so blizu nič,« je realen Goran Papovič iz srbske potrošniške organizacije. Preden se lotite kakršnegakoli nakazovanja denarja, preverite ali je prodajalec zaupanje vreden, vozila pa kupujte pri preverjenih prodajalcih. To tudi zato, da lahko potrošniške organizacije intervenirajo, če pride do težav.

Če rabljeno vozilo kupujete prek spleta, bodite previdni, preverite prodajalca in za plačevanje uporabite le varne metode, ki zagotavljajo sledljivost.

Imate zgodbo za nas? Pišite nam prek spodnjega obrazca.