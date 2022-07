Skrivnostni zvok iz vesolja presenetil znanstvenike: sliši se kot srčni utrip

V vesolju so zaznali skrivnostni radijski izbruh z vzorcem, podobnim srčnemu utripu. Astronomi ocenjujejo, da je signal prišel iz galaksije, oddaljene približno milijardo svetlobnih let, vendar natančna lokacija in vzrok izbruha nista znana. Študija, ki podrobno opisuje ugotovitve, je bila objavljena v sredo v reviji Nature. Hitri radijski izbruhi ali FRB-ji so intenzivni, milisekunde dolgi izbruhi radijskih valov neznanega izvora, poroča CNN.

Prvi FRB je bil odkrit leta 2007 in od takrat je bilo zaznanih na stotine teh hitrih kozmičnih bliskov, ki so prihajali iz različnih oddaljenih točk po vesolju. Številni FRB oddajajo super svetle radijske valove, ki trajajo največ nekaj milisekund, preden popolnoma izginejo, približno 10 % pa se jih ponavlja in ima vzorce.