Skrb vzbujajoči podatki glede smrtonosne kolere: velikanska porast te bolezni

Število primerov kolere po svetu se je lani več kot podvojilo. V letu 2022 je bilo prijavljenih približno 470.000 primerov v 44 državah, leto prej pa 220.000 v 35 državah, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.

Po navedbah WHO so bili lani, ko je bilo izbruhov te bolezni še posebej veliko, najhuje prizadeti Afganistan, Kamerun, Demokratična republika Kongo, Malavi, Nigerija, Somalija in Sirija. Po uradnih podatkih organizacije umrlo 2349 ljudi.

Izbruhi kolere so tesno povezani z neustrezno oskrbo s pitno vodo, revščino in konflikti. Večji kot je izbruh, težje ga je obvladati, opozarja WHO.

Trend naraščanja se nadaljuje

Aktualni podatki za letos kažejo, da se trend naraščanja števila primerov kolere v svetu nadaljuje. Trenutno se z izbruhi te bolezni sooča 24 držav.

Kolera pogosto sledi naravnim nesrečam, kot so potresi, tajfuni ali poplave. Tako obstaja utemeljena bojazen, da bi ta bolezen lahko izbruhnila po nedavnih katastrofalnih poplavah v Libiji.

Kolera je črevesna nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo bakterije iz vrst vibrionov. Prenaša se s pitjem onesnažene vode oziroma pijač, uživanjem onesnažene hrane in prek onesnaženih rok. Proti koleri obstaja oralno cepljenje.