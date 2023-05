Skrajno resno opozorilo z vrha: Pripravite se na pandemijo, hujšo od covida

Svet bi se moral pripraviti na bolj smrtonosno bolezen od covida, je opozoril vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. »Čeprav je pandemija za nami,« pravi, »ni mogoče izključiti možnosti nove.«

Ghebreyesus je v govoru na letni skupščini WHO zatrdil: »Še vedno obstaja grožnja, da se bo pojavila različica virusa, ki bo bolj smrtonosna kot katera koli doslej.«

WHO vzpostavila globalno mrežo za odkrivanje nevarnosti širjenja nalezljivih bolezni

Ob tem so predstavili novo globalno shemo spremljanje najnevarnejših patogenov. Mednarodna mreža za nadzor nad patogeni (IPSN) bo zagotovila platformo, ki bo povezovala države in regije ter izboljšala sisteme za zbiranje in analizo vzorcev. Mreža bo omogočila hitro prepoznavanje in sledenje nalezljivih bolezni ter izmenjavo informacij in ukrepanje za preprečevanje katastrof, ko je bila pandemija covida-19.

Posebne nevarnosti nalezljivih bolezni niso navedene, vendar je bolezen X – uničujoč, a še neodkrit patogen – na seznamu nujnih groženj Svetovne zdravstvene organizacije.

Temeljila bo na genomiki, ki vključuje sekvenciranje genoma virusov, bakterij in drugih patogenov, ki povzročajo bolezni. Na ta način bodo strokovnjaki poskušali razumeti, kako nalezljivi in smrtonosni so ter kako se širijo. Zbrani podatki bodo vključeni v širši sistem nadzora za prepoznavanje nalezljivih bolezni, tako da bo mogoče ukrepati za preprečevanje njihovega širjenja ter razviti zdravljenje in cepiva.