Miroslav: »Zaposleni v gostinstvu imajo balkanske plače, cene imamo pa švicarske«

Pisali smo o vrtoglavo visokih cenah, ki so vse bolj običajne na Hrvaškem, pa tudi v Sloveniji. Na Bledu tako lahko za pico odštejete kar 18 evrov, medtem ko je ta italijanska jed v domovini ocenjena na veliko manj.

Pisali so nam številni bralci, ki so bodisi ogorčeni nad oderuškimi cenami, bodisi navdušeni nad ugodno hrano in pijačo.

Irena: »Pijačka na Lentu v Mariboru ... 2x Aperol - 20 €. Toliko ne stane niti v Zürichu niti v Rimu ... Človeka kap ob takih cenah.«

Miroslav: »In kam gre denar? Zaposleni v gostinstvu imajo pa Balkanske plače. Cene imamo pa Švicarske.«

Stojan: »Pizza pršut S. Daniele v Marina di Ginosa (Apulija) - 8 €.«

Cene pic v mestu Sirmione, Italija. FOTO: Bralec George

Bogomir: »Bil sem z vnučko v novo odprtem KFC na Tržaški v Lj. Za srednje vedro perutničk, mali pomfrit, solato s tremi ocvrtki, ledeni čaj in milkshake sem plačal 31 €. Ropanje. Ampak lokal je bil nabito poln mladine, kljub temu da študentskih bonov ne sprejemajo.«

Bojan: »Na Pagu je pica 9 evrov. Pivo 0,5 l Ožujsko ali Karlovačko 3 evre. Kava 1,8 evra. Ugodna cena.«

George: »Cene pizz in hrane ... Sirmione, turistično mesto, pri nas pa samo obirajo ... Sramotno visoke cene.«

Cena koktajla Aperol spritz v Mariboru. FOTO: Bralka Irena

Alenka: »V stari Gorici 2 Margeriti iz krušne peči skupaj s škatlo za prevzem - v luštni restavraciji (kjer čez vikend ne dobiš mize brez rezervacije) -14 evrov.«

Boris: »Pizza v Benetkah 7 €, zajtrk z dvema kosoma prepečenca, šunka, sir, pečena jajca 12 €. In to v zelo dobri restavraciji. So pa cene na Markovem trgu tudi visoke.«

