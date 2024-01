Skoraj ga je kap, ko je pogledal v nakupovalno vrečko in našel ...

V londonskem okrožju Newham je sprehajalec psov v četrtek zvečer zunaj našel nakupovalno vrečko, v kateri je bila živa novorojenka, zavita v brisačo, je danes sporočila metropolitanska policija. Dodala je, da je z dojenčico vse v redu, iskanje njenih staršev pa poteka, poroča britanski BBC.

Po navedbah londonske policije je sprehajalec novorojenko grel do prihoda reševalcev, saj so bile temperature na prostem takrat pod ničlo. Poudarili so, da je to precej prispevalo k temu, da je bilo z dojenčico, ki so jo prepeljali v bolnišnico, na koncu vse v redu.

Iskanje matere poteka

»Usposobljeni zdravniki in specializirani policisti so ji pripravljeni pomagati, zato jo pozivamo, naj se oglasi po telefonu ali pride v najbližjo bolnišnico ali na policijsko postajo,« je sporočila policija.

To je sicer tretji tovrstni primer v Newhamu od leta 2019. Februarja tistega leta je neznanec v parku pustil deklico, januarja 2020 pa so na ulici našli dečka.