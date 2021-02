Školjka je bila glasbilo

Najstarejše glasbilo naj bi bila piščal z najdišča Divje babe. FOTO: Reuters

Morda je imela tudi ustnik

18 tisoč let je stara školjka.

Odkrili so jo že daljnega 1931., in sicer v jami Marsoulas v francoskih Pirenejih, naravno dragocenost pa so potem shranili v zbirki Prirodoslovnega muzeja v Toulousu in, milo rečeno, pozabili nanjo.Še sanjalo se jim ni, da ima veliko večjo vrednost in pomen, kot so domnevali: školjka, ki je velika kot človeška dlan, je bila namreč uporabljena kot glasbilo.Tako zdaj domneva francoski nacionalni center za znanstveno raziskovanje, ki še ugotavlja, da školjki manjka vrh, ki pa je bil po vsej verjetnosti odstranjen namerno, zato da bi omogočila igranje: hornistom je uspelo na školjko ustvariti tone C, visoki C in D, poročajo francoski mediji. Če domneve držijo, bo školjka obveljala za eno najstarejših glasbil na svetu, saj je stara kar 18.000 let.Ne pozabimo, najstarejše glasbilo na svetu hranimo menda prav v Sloveniji, po zapisih Narodnega muzeja Slovenije je to piščal z arheološkega najdišča Divje babe pri Cerknem, staro pa naj bi bilo 60.000 let! Iz stegnenice jamskega medveda naj bi jo izdelal in uporabljal neandertalec, odkrili pa so jo 1995. Po mnenju nekaterih naj bi luknjice sicer povzročile hijene.V francoski školjki je nekaj vreznin, poroča STA, našli pa so tudi sledi rdečega pigmenta, ki lahko kažejo na to, da je bilo glasbilo tudi simbolični objekt. Znanstveniki bodo školjko analizirali še s 3D-modeli, da bi ugotovili, ali je bil nanjo nameščen tudi ustnik; za zdaj še ugotavljajo, ali so školjko uporabljali za ustvarjanje glasbe, kot glasbeno spremljevalko različnih obredov, morda pa je bila komunikacijsko orodje. V jami Marsoulas so že v 19. stoletju odkrili številne prazgodovinske poslikave.