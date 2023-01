Škandal v Rusiji: Putinovo propagandistko posilili Čečeni, med njimi tudi nečak razvpitega Kadirova?

V javnost je pricurljalo pismo ruske televizije NTV, ki trdi, da so njihovo novinarko v zasedenem ukrajinskem Melitopolu posilili Čečeni.

Olga Zenkova, prorežimska novinarka, je bila poslana v Melitopol, da bi poročala iz mesta, ki so ga na samem začetku vojne zasedli Rusi. Je pa naletela na zloglasno čečensko brigado in ti naj bi jo posilili, snemalca pa pretepli. Med njimi naj bi bil tudi nečak voditelja Ramzana Kadirova, Hasan Ibrahimov.

Kot poročajo nekateri mediji, so ruske oblasti po prejetih informacijah prepovedale poročanje o incidentu, vendar je NTV zahtevala preiskavo uradnih organov o primeru.

Kot je navedeno v sporočilu za javnost NTV, sta bila dopisnica Olga Zenkova in snemalec Artiomas Jepifanov na nalogi v Melitopolu, 17. januarja pa sta bila na večerji v eni od mestnih restavracij, ko so ju napadli »ljudje v maskirnih uniformah, ki so rekli, da so borci bataljona Ahmat«.

Med incidentom je bil snemalec zmerno telesno poškodovan, novinarka Olga Zenkova pa je »bila žrtev nasilnega spolnega odnosa«.