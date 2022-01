Župan obiskal prvorojenko leta 2022 in ugotovil, da se je slikal z napačno (FOTO)

Mostarski župan Mario Kordić je danes zjutraj obiskal porodnišnico, kjer je obiskal letos rojene dojenčke. Tako je osebno obiskal mlado mamo, ki je 15 minut po polnoči rodila punčko in ji podaril rože ter čestital hčerki v svojem imenu ter v imenu mestne uprave. Vendar je nekaj ur kasneje sledil preobrat.

Kot poroča Bljesak.info, so iz bolnišnice sporočili, da dekle letos ni prvi dojenček, rojen v Mostarju. Prva je namreč dojenčka rodila S.B. (39), sinčka, ki je bil ob rojstvu visok 54 cm in tehtal 3,9 kilograma. Pred tem je župan obiskal nosečnice tudi v SKB Mostar, kjer so mu povedali, da danes pričakujejo osem dojenčkov.

Kot smo že poročali, sta se v Sloveniji prvi novorojenčici v novem letu minuto čez polnoč rodili v Ljubljani in Mariboru. Deklica Lila v Ljubljani je bila ob porodu težka 2710 gramov in velika 50 centimetrov, deklica Lina, rojena v Mariboru, pa je imela 3360 gramov in 51 centimetrov.