Tako je ime prvorojenima v letu 2022

V Sloveniji sta se prvi novorojenčici v novem letu minuto čez polnoč rodili v Ljubljani in Mariboru. Deklica Lila v Ljubljani je bila ob porodu težka 2.710 gramov in velika 50 centimetrov, deklica, rojena v Mariboru, pa je imela 3.360 gramov in 51 centimetrov.

V Ljubljani se je kot zadnji v starem letu v petek ob 21.09 rodil deček, težak 2.640 gramov in velik 47 centimetrov, so za STA povedali v ljubljanski porodnišnici, kjer bodo imeli danes ob 11.30 tudi izjavo za javnost. V Mariboru pa so kot zadnjega v letu 2021 v petek pet minut pred polnočjo prav tako povili dečka, ki je imel 3.000 gramov in 49 centimetrov, so navedli v tamkajšnji porodnišnici.

Kot prvi deček letos v Sloveniji se je ob 2.40 v Izoli rodil Lan. Dobro uro kasneje so na Jesenicah povili deklico, ob 6.44 pa na Ptuju dečka. Tudi prvi otrok, ki se je ob 7.26 rodil v Murski Soboti, je bil deček. Pol ure kasneje pa je kot prva v postojnski porodnišnici letos zajokala deklica.

V Kranju, Celju, Slovenj Gradcu, Trbovljah, Novem mestu, Brežicah in Šempetru pri Gorici rojstva prvega otroka letos do 8. ure še niso dočakali.