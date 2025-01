Škandal na pogrebu: o posnetku Melanie in Donalda Trumpa vsi govorijo (VIDEO)

Prvič po štirih letih sta se nekdanji predsednik ZDA Donald Trump in njegov bivši podpredsednik Mike Pence znašla v isti sobi. Oba sta se s svojima soprogama udeležila pogreba nekdanjega predsednika Jimmyja Carterja.

Čeprav sta se Trump in Pence ob koncu mandata razšla v napetih odnosih, sta si ob prihodu na pogreb izmenjala pozdrave, medtem ko je soproga Mika Penca Karen povsem ignorirala zakonca Trump.

Karen Pence je sedela poleg svojega moža in ni vstala, ko sta Trumpova vstopila v prostor, kar je vzbudilo pozornost med prisotnimi.

Ni se pozdravila niti z Melanio Trump, s katero sta veliko sodelovali, ko sta bila njuna moža na položaju med Trumpovim prvim mandatom.

FOTO: Alex Brandon Afp

Donald Trump in Mike Pence sta med svojim mandatom kot predsednik in podpredsednik ZDA (2017–2021) večinoma javno kazala enotnost. Vendar se je njun odnos poslabšal po predsedniških volitvah leta 2020, še posebej zaradi dogodkov 6. januarja 2021, ko je Pence kot predsednik senata zavrnil Trumpove pritiske, naj razveljavi rezultate volitev. To je povzročilo napetosti med njima, ki so se nadaljevale tudi po koncu njunega mandata.