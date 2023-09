Škandal, ki odmeva: preprodajali zdravila za raka, sodelovalo 95 odstotkov zdravnikov

Severno Makedonijo pretresa škandal domnevne preprodaje zdravil za raka, ki naj bi jo več let izvajala organizirana kriminalna skupina na glavni kliniki za onkološke bolnike v državi na univerzitetnem kliničnem centru v Skopju. Tožilstvo je odprlo preiskavo, v okviru katere so v petek preiskali kliniko in domove zaposlenih ter zasegli računalnike.

Odkritje je naletelo na oster odziv javnosti, politike in zdravstvenih delavcev. Več sto ljudi se je po pozivu na družbenih omrežjih udeležilo protesta, na katerem so zahtevali ukrepanje oblasti in zahtevali pravico za žrtve.

Nekaterim pacientom naj bi celo dajali citostatike, ki so jih razredčili

Tožilstvo je preiskavo odprlo, potem ko je makedonski tednik Fokus v nizu člankov opozoril na obstoj organizirane kriminalne mreže zaposlenih na omenjeni onkološki kliniki, ki naj bi z ustvarjanjem lažnih pacientov kradli in nato prodajali draga zdravila za zdravljenje raka. Nekaterim pacientom naj bi celo dajali citostatike, ki so jih razredčili s fiziološko raztopino. Kar je ostalo od te dragocene biološke terapije, pa je končalo na črnem trgu, po neuradnih informacijah celo na Kosovu, poroča sarajevski portal Klix.

Tednik Fokus je poročal še, da je dobro obveščeni vir povedal, da je v tej mreži sodelovalo skoraj 95 odstotkov zdravnikov in medicinskega osebja na kliniki.

Makedonski mediji so poročali tudi, da je klinika namerno nehala uporabljati sistem Kato za spremljanje in varno hrambo citostatikov, s katerim bi končali ročno doziranje citostatikov. Po navedbah portala Sloboden pečat s tem sistemom, ki ga uporablja večina razvitih držav, ni mogoče ukrasti citostatikov ali bolniku namerno ali pomotoma zmanjšati odmerka tega zdravila.

Čeprav je ta sistem davkoplačevalce stal 350.000 evrov, 20 medicinskih sester pa so naučili računalniško nadzorovane priprave citostatikov, ga novi direktor bolnišnice Nino Vasev po samo šestih mesecih od uvedbe leta 2017 ni več uporabljal.

Zdravstveni sistem odpovedal in izgubil zaupanje

Predsednik države Stevo Pendarovski je v odzivu omenjene navedbe označil za šokantne in grozljive ter ocenil, da je zdravstveni sistem odpovedal in izgubil zaupanje ne samo med bolniki, temveč je postavil pod vprašaj tudi kakovost zdravljenja vsakega bodočega pacienta, poroča srbski spletni portal televizije N1. Poudaril je, da je skrajni čas za končanje kulture nekaznovanosti.

Premier Dimitar Kovačevski pa je zagotovil, da bodo preiskali vse okoliščine, odgovorne pa kaznovali. Javnost je pozval, naj ne napada zdravstvenih delavcev, saj imajo odgovorni v tem škandalu ime in priimek.