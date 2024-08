Sin Oliverja Dragojevića oddaja sanjsko vilo. Julijski termin najema ni bil poceni (FOTO)

Nedavni koncert v Veli Luki na dalmatinskem otoku Korčula ob obletnici smrti slovitega otočana Oliverja Dragojevića je privabil tudi pevčevo vdovo Vesno in njune otroke. Imela sta tri sinove, imena vseh se začnejo na črko D: Dino ter dvojčka Damir in Davor. Slednji je v kraju Prižba na Korčuli zgradil sanjsko vilo z bazenom in štirimi spalnicami in jo oddaja turistom.

»Plaža – dva metra oddaljenosti,« opisujejo enega od glavnih adutov v predstavitvi 180 m2 velike vile Carmen, poimenovane po Oliverjevi snahi in Davorjevi ženi Karmen. Oliverjev sin je hišo uredil v času, ko se je priljubljeni hrvaški pevec že boril z zahrbtno boleznijo v splitski bolnišnici. Po poročanju hrvaških medijev je bila dokončno nared, potem ko je njegov oče zapustil ta svet. Oliver ni videl vile s štirimi sobami, vsaka ima svojo kopalnico, ter bazenom in savno. Postavljena je tik ob peščeni plaži na začetku polotoka v Prižbi ter blizu borovega gozdička.

Vila Carmen v Prižbi FOTO: Myluxoria.com

Ni znano, ali vilo Carmen v mirnem predelu otoka najemajo Oliverjevi oboževalci, je pa jasno, da so cene na vrhuncu sezone zasoljene – najdražji julijski termin je bil na voljo za 5950 evrov za sedem prenočitev, avgusta pa 5600 evrov – z davki in turistično takso, seveda. Relativno visoka cena pa ni ovira, da vila letos ne bi bila razprodana do konca avgusta!