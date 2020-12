Seizmologi: V zadnjih 49 urah je Hrvaško streslo 39-krat

Napovedi seizmologov, da po torkovem rušilnem potresu z magnitudo 6,4 sledijo novi potresi so se uresničile. Evropsko-sredozemski seizmološki center (ESMC) poroča, da je v zadnjih 49 urah Hrvaško streslo kar 39-krat.Najmočneje pa se je streslo v torek ob 12.20, ko je bila magnituda potresa kar 6,4. Današnji jutranji potres, ki so ga čutili tudi številni Slovenci je imel magnitudo 4,9 . Epicenter potresa je bil v bližini hrvaškega kraja Petrinja, od koder poročajo o veliki gmotni škodi in ranjenih.Območje okoli Petrinje je potres z magnitudo 5 stresel že v ponedeljek. Današnji potres so čutili tudi v Sloveniji, Srbiji in BiH, pa tudi v Avstriji, Italiji, Črni gori in na Madžarskem. Ob tem se je odzval hrvaški seizmolog, ki je povedal, da je bil tokratni potres 30 krat močnejši od tistega, ki je v začetku leta prizadel Zagreb, poroča 24sata.»Žarišče potresa 44 kilometrov severovzhodno od Zagreba in 12 kilometrov zahodno od Siska. Potres je trajal okoli 20 sekund, čutilo ga je okoli šest milijonov ljudi,« je povedal Kuk. Po njegovem mnenju je bil to najmočnejši potres, ki se na tem območju lahko zgodi in današnjemu z jakostjo magnitude 6,2 bodo sledili še popotresni sunki. Dodal je še, da ne morejo z gotovostjo trditi, da ne bo močnih popotresnih sunkov. Kuk je še povedal, da ni nobene povezave med spomladanskim potresom v Zagrebu in tem v Petrinji.