Znova so se tresla tla. Ste čutili potres?

Žarišče je bilo 12 kilometrov od Siska. FOTO: Emsc

Po tem ko je v torek Hrvaške Petrinje stresel strašen potres in tam uničil skoraj vse , so se danes zjutraj znova močneje stresla tla. »Ob 6.15 so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic zabeležili močan potres v bližini Petrinje (Hrvaška), 150 km jugovzhodno od Ljubljane. Po preliminarnih podatkih EMSC je imel magnitudo 4,9. Po prvih podatkih so potres čutili številni prebivalci Slovenije. Ocenjujemo, da intenziteta (učinki) potresa v Sloveniji ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici (EMS-98),« so zapisali na agenciji za okolje.Hrvaški mediji poročajo, da je prvemu ob 6.27 sledil še en potresni sunek.Torkov rušilni potres je zahteval sedem življenj, največ gmotne škode pa je na območjih Petrinje, Gline in Siska.