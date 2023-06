Šef zloglasnih plačancev: bivši prodajalec hrenovk je postal Putinov vojni stroj (FOTO)

Jevgenij Prigožin, razvpiti vodja zasebne vojaške skupine Wagner, nekoč nedvomno zvesti zaveznik Vladimirja Putina se zadnje čase pogosto spopada z obrambno elito Moskve zaradi ravnanja ruske vojske, vojne v Ukrajini in, kot pravi, nezadostne podpore Kremlja Wagnerjevim vojakom. Nekateri v konfliktu vidijo njegove na novo prebujene politične ambicije.

Kdo je šef Wagnerja?

Jevgenij Prigožin se je rodil leta 1961 v Leningradu, zdaj Sankt Peterburgu. Oče mu je umrl, ko je bil še otrok, mati pa je delala v bolnišnici. Po šolanju je postal mali kriminalec, ki je bil za svoja dejanja obsojen na več let zapora. Sodni dokumenti iz leta 1981 razkrivajo, kaj se je dogajalo in kako je deloval. 18-letni Prigozhin in trije prijatelji so prišli iz kavarne in videli žensko, ki je sama hodila po temni ulici. Eden od Prigožinovih prijateljev je žensko prosil za cigareto. Ko je začela odpirati torbico, se je za njo pojavil Prigožin in jo zgrabil za vrat ter jo stiskal, dokler ni izgubila zavesti. Nato ji je Prigožin spretno snel zlate uhane in jih pospravil v žep.

Prigožina so klicali »Putinov kuhar«, ker je v svojih restavracijah in gostinskih podjetjih prirejal večerje za Putina in tuje pomembneže.

To je bil eden od številnih ropov, ki so jih Prigožin in njegovi prijatelji izvedli v Sankt Peterburgu v obdobju več mesecev, je ugotovilo sodišče. Obsojen je bil na 13 let zapora. Leta 1990 je bil izpuščen in se vrnil v Sankt Peterburg.

Prodajalec hrenov v testu

Po zaporu je začel prodajati hrenovke v testu. »Zaslužila sva 1000 dolarjev na mesec, kar je bilo veliko v rubljih. Moja mama je komaj imela čas, da je vse preštela,« je leta 2011 povedal za portal Gorod 812 iz Sankt Peterburga. Prigožin je bil neskončno ambiciozen in je znal navezovati stike. »Vedno je iskal ljudi na višjih položajih za prijatelje. In bil je dober v tem,« je povedal poslovnež, ki ga je poznal v 90. letih, poroča The Guardian. Kmalu je postal lastnik deleža v verigi supermarketov, leta 1995 pa je s poslovnimi partnerji odprl restavracijo.

Našel je Tonyja Geara, britanskega hotelskega menedžerja, ki se je osredotočil na trženje elitnih restavracij. Tam so radi jedli pop zvezdniki in poslovneži, pa tudi župan Sankt Peterburga Anatolij Sobčak, ki je včasih prišel s svojim namestnikom Vladimirjem Putinom. »Prilagodil se bo, da bo ustregel vsakemu človeku, če bo od njega kaj potreboval. To je zagotovo eden od njegovih talentov,« ga je opisal podjetnik.

Putin kot gost

Pogosto ga je obiskoval Putin, ki je v svoj rojstni Sankt Peterburg in restavracije v lasti Prigožina pogosto pripeljal visoke goste. »Putin je razumel, da mi ni težko osebno prinesti krožnikov,« je dejal Prigožin. To je bil začetek odnosa z ruskim predsednikom, ki je rasel in se širil na nepričakovane načine. Prigožin je kmalu začel dobivati ​​naročila za oskrbo velikih vladnih dogodkov. Leta 2012 je dobil pogodbe v vrednosti 10,5 milijarde rubljev za dobavo hrane moskovskim šolam.

Nove priložnosti so se pojavile, ko je Rusija marca 2014 priključila Krim in kmalu zatem vojaško posredovala v vzhodni Ukrajini. A ključni trenutek za Prigožina je prišel konec leta 2015, ko se je Putin odločil za vojaško posredovanje v Siriji, da bi podprl režim Bašarja Al Asada. Prigožin je prejel pogodbe za hrano in drugo blago, tja pa je poslal tudi svoje plačance. Wagnerjevi borci so v Siriji delovali nekaznovano in bili obtoženi številnih vojnih zločinov.

Delal v senci

Zdi se, da so grožnje in ustrahovanje njegov modus operandi. Prigožinove dejavnosti so se nato razširile na vsaj 10 afriških držav, kjer je nudil storitve varnosti in vojaškega usposabljanja. »Vladal je tako, da je vzbujal strah,« se spominja Marat Gabidullin, nekdanji Wagnerjev poveljnik, ki je leta 2017 preživel tri mesece v poveljstvu v Siriji.

No, Putin se je sicer vedno posmehoval trditvam, da je bil Prigožin vpleten v temne zunanjepolitične manevre v imenu Kremlja. »Vodi restavracijo, to je njegova služba,« je dejal Putin o Prigožinu v intervjuju za avstrijsko televizijo.