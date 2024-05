Korak do pekla. Tako pobijajo Putinove vojake (VIDEO)

Ukrajinci so objavili videoposnetek, v katerem se hvalijo, kako so kijevske sile uničile 42 ruskih tankov in bojnih vozil v regiji Donecka, kjer potekajo hudi spopadi. Ukrajinska 58. motorizirana brigada je z dronom posnela fotografijo pokopališča ruske težke mehanizacije.

»Korak do pekla. Na manjšem odseku frontne črte v regiji Doneck je bilo uničenih več deset ruskih tankov in bojnih vozil,« je sporočilo ukrajinsko obrambno ministrstvo.

Rusija od začetka konflikta v Ukrajini izgubila 2.948 tankov. FOTO: Video Obtained By Reuters Via Reuters

Ruske enote so v zadnjem času močno napredovale v ukrajinskem vzhodnem Donbasu, potem ko so prebile utrjene obrambne črte ukrajinske vojske na tem območju.

Posnetek je delil tudi Anton Geraščenko, nekdanji svetovalec ukrajinskega ministra za notranje zadeve.

»42 uničenih ruskih tankov - rezultat dela poveljstva 58. motorizirane brigade, v sodelovanju s posebno predsedniško brigado in 762. brigado,« je zapisal Geraščenko.

»Vojaki brigade poročajo, da je to posledica znatne okrepitve bojev v njihovi smeri v zadnjih nekaj tednih. Hitrost spopadov na tem delu fronte se ni upočasnila in ruski generali še naprej pošiljajo svoje mehanizirane enote v neskončne napade, ne glede na izgube,« so povedali.

Oryx, nizozemska spletna stran za analizo javno dostopnih vojaških obveščevalnih podatkov, je z vizualno analizo ugotovila, da je Rusija od začetka konflikta v Ukrajini izgubila 2.948 tankov. Hkrati je bilo uničenih 1970 tankov, 154 poškodovanih, 310 zapuščenih in 514 zajetih.

Ugotovili so tudi, da je Ukrajina izgubila 797 tankov, od tega jih je bilo 539 uničenih, 68 poškodovanih, 59 zapuščenih in 131 zajetih.

Drugačne številke

Kijevska vojska je v petek sporočila, da so ruske sile v zadnjih 24 urah izgubile 22 tankov, s čimer se je skupno število povzpelo na 7.354. Rusko obrambno ministrstvo pa navaja povsem drugačne številke. Februarja so trdili, da je njihova vojska od začetka konflikta uničila več kot 15.000 ukrajinskih tankov in drugih oklepnih vozil, poroča jutarnji.hr.