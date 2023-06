Šef zloglasnega Wagnerja ponorel do konca: »Dajem vam dva tedna ali pa gremo!«

Razvpiti vodja skupine plačancev Wagner Jevgenij Prigožin špekulira o morebitnem taktičnem jedrskem napadu na Belgorod, kjer se ruske sile trenutno spopadajo s proukrajinskimi ruskimi uporniki.

V zadnjih tednih so napetosti med njegovimi plačanci in ruskim obrambnim ministrstvom naraščale, ta teden pa je Prigožin trdil, da je ujel njihovega polkovnika, ker naj bi ukazal bombardiranje poti za umik wagnerjevcev v Bahmutu.

»Bojim se razmišljanj o tem, da bi na svoje ozemlje odvrgli majhno jedrsko bombo. Ali je to lahko razlog, da odstopamo ozemlje v regiji Belgorod, ker se preveč bojimo zadeti njihovo ozemlje, ne pa naše,« je dejal Prigožin v intervjuju za kanal Donbass Today Telegram.

Postavil je ultimat

Prigožin je že večkrat napadel ruske oblasti zaradi pomanjkanja streliva in opreme, zdaj pa jim je postavil ultimat, če ne dobijo nobenih zalog, piše Newsweek.

»Ministrstvu za obrambo dajemo dva tedna časa, da osvobodi naša ozemlja v Belgorodu. Če pa jim ne uspe, bom prosil, da nam dovolijo, da gremo tja, ker bodo sicer še naprej lagali Rusom,« je rekel in nadaljeval: »Če se to ne zgodi in se bodo razmere še naprej slabšale, potem bomo šli v Belgorod. In to ni daleč do Rubljovke. Kaj pa, če gremo tja iskat še več streliva?« je dejal vodja Wagnerja, misleč pri tem na Moskvo.