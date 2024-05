Legendarni selektor in trener Zmago Sagadin ima zdaj dovolj pet tekem na teden

Krk in Ljubljana. To sta dve mesti, kjer jesen svojega življenja rad preživlja 71-letni Zmago Sagadin. »Slabe košarke nočem več gledati ... Gledam evroligo, ker se igra dobra košarka, minule dni sem začel spremljati ligo NBA, saj se v končnici igra obramba, prej je to bolj cirkus kot kaj resnega. Spremljam še par tekem lige ABA, tja do pet na teden vse skupaj. Kot pa sem rekel: gledam le dobro košarko, ob slabi igri kar ugasnem televizor,« potrdi, da brez košarke ne more.

Slaba evropska sezona

Sagadin je eden najuspešnejših slovenskih in priznani evropski košarkarski trener s 25 državnimi in mednarodnimi lovorikami. Devetkrat je bil izbran za slovenskega trenerja leta in prejel številne nagrade ter priznanja za športne dosežke. S svojim sistematičnim delom in poudarkom na individualnem razvoju igralcev je razvil 11 NBA-igralcev, skupaj več kot 50, ki so zaigrali na najvišjem evropskem nivoju ali v ligi NBA. Svojčas je bil tudi solastnik lige ABA, ki je po vojni povezala med sabo skregano regijo. Danes klubi lige ABA niso več konkurenčni v Evropi. Ne bi ravno rekli, da si zaradi tega razbija glavo, vseeno pa mu zagotovo ni. »Pet klubov lige ABA je letos igralo v evropskih tekmovanjih: nihče se ni prebil v izločilne boje. Največ smo pričakovali od Crvene zvezde in Partizana, ki imata v primerjavi s klubi v naši regiji enormne proračune, pa tudi izjemno vzdušje na tekmah. Tudi vse to ni bilo dovolj za uvrstitev med osem. V pokalu EuroCup Cedevita Olimpija in Budućnost nista napredovali v osmino finala, v Fibini ligi prvakov je Igokea izpadla v prvem krogu,« izpostavi Sagadin, ki se zaveda, da ni lahko loviti rezultata in hkrati še razvijati igralce.

Domači fantje z dušo

»Ko ne narediš rezultata, je rešitev le to, da v prvi plan potisneš mladega igralca, ki bo jutri lahko nosilec in morda nekako tako malce opravičiš slabši rezultat. Nobenemu od teh petih to ni uspelo. Sezona, ko ne narediš rezultata ali pa v prvi plan ne potisneš mladega igralca, je neuspešna,« je jasen Sagadin, ki ga skrbi, ker so skoraj vsi klubi v regiji sprejeli, da imajo glavno vlogo tuji košarkarji, predvsem Američani, katerih kvaliteta, čast izjemam, ni velika.

»Če bi klub kljub tujski legiji dosegel neki rezultat, potem domača publika to nekako še sprejme, če tega ni, se pojavijo kritike. Na koncu sezone sledi razpad, velika večina klubov po koncu sezone ostane brez skoraj cele ekipe, nekateri tudi brez trenerjev, ker niso zadovoljni z rezultatom, in se spet ponovi zgodba ... Vsako sezono gradijo hišo, ki nima temeljev, ta temelj pa bi moralo biti 5 ali 6 domačih fantov, ki so z dušo in telesom v klubu,« opozarja na problem, ki tare klube v regiji.

V ligi ABA se pričakuje, da se za naslov udarita beograjska rivala. FOTO: Liga ABA

»Vsi vemo, da ni lahko permanentno selekcionirati in iskati mladih igralcev, jih vzgajati in jih sistematično potiskati v prvi plan. To je zahtevno in dolgotrajno delo. To danes počne le beograjska Mega, tako sem sam delal v Olimpiji, kjer se je točno vedelo, koga bomo čez tri leta potisnili v prvi plan. Pri Megi v Srbiji se kalita tudi dva Slovenca, prihodnja sezona bo tista, ko bodo v prvi plan potisnili slovenskega košarkarja Urbana Krofliča. To je konsistentna klubska politika,« opiše metodiko dela, ki jo imajo Srbi, ki bodo očitno poleg Krofliča razvili še mlajšega rojaka Luna Jarca. »Mega te igralce dobi za mali denar, potem pa drago prodaja,« pove Sagadin, ki ga žalosti, da je v tem hipu na območju bivše Jugoslavije le eno ime v beležkah NBA-skavtov. »To je 18-letni branilec Nikola Topić, ki igra v Crveni zvezdi, na letošnjem naboru lige NBA bo izbran v 1. krogu,« napoveduje in obenem benti nad odnosom Američanov do Evrope. »Ker sta Evroliga in Fiba skregani, NBA to izkorišča in za vsakega evropskega igralca, ki ga odpelje v NBA, plača 870.000 evrov, to si razdelita klub in zastopnik. Če bi bili Evroliga in Fiba resni, bi se jasno zoperstavili NBA in zahtevali po pet milijonov za vsakega igralca. NBA, ki je tovarna denarja, bi to plačal,« Sagadin opozori na še en problem Evrope, ki je kadrovsko, vodstveno in denarno podhranjena. Napoveduje, da bo liga NBA v nekaj letih prevzela evropsko klubsko košarko in naredila eno od divizij.

Regija lačna denarja

»Skrbi me tudi za ligo ABA: preveč je ne dovolj kvalitetnih tujih igralcev, domači košarkarji imajo premalo veljave, gledalce pa zanimajo domači igralci, s katerimi se lahko poistovetijo. Letos pa bo liga ABA na novi preizkušnji, saj bo v novi sezoni očitno le en klub iz regije igral v Evroligi, to pa daje dodatno težo finalu, ki bo v tako naelektreni atmosferi na resni preizkušnji. Če se finale ne konča, je obstoj lige ABA v nevarnosti. Kdor bi izgubil, bi lahko celo rušil tekmovanje. V Srbiji že lep čas obstaja gibanje, ki pravi, da bi Srbi morali igrati le srbsko ligo, prav tako na Hrvaškem. V Sloveniji so te težnje potihnile. A nihče sam nima tako močne lige, da bi lahko igral le doma,« se naveže še na izzive v regiji, ki bo po novem imela tudi klub iz Dubaja: »Naša regija je lačna denarja. Dubaj prihaja. Ne vem pa, če je to prava pot. Najprej bi morali sami razviti močno ligo, par let igrati tam, pa se potem navezati na Evropo. Tako je to naredil Maccabi, ki je s pomočjo ameriških kvalitetnih igralcev zgradil močno domačo ligo, kjer ima vsaj osem konkurenčnih klubov.«