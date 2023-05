Kaos v Putinovi Rusiji: razkol med elito, nevarnost državnega udara je očitna (VIDEO)

Nekdanji ruski poveljnik Igor Girkin je opozoril, da bi zloglasna skupina plačancev Wagner pod vodstvom Jevgenija Prigožina lahko bila v nasprotju z rusko vojsko in cilji, ki jih zagovarja predsednik Vladimir Putin.

»Nikoli nisem slišal, da bi člani skupine Wagner morali priseči, da se ne bodo nikoli obrnili proti Rusiji,« je dejal Girkin v nagovoru, ki ga je objavila organizacija WarTranslated.

Priprave na državni udar?

Ob tem so dodali, da je Girkin vodjo Wagnerja obtožil priprave državnega udara v Rusiji. Dodali so, da Prigožinove žalitve ruske vojske nakazujejo razkol v elitah. Girkin je dejal, da bi lahko politična situacija v državi do konca poletja postala nepredstavljiva, če Rusija v Ukrajini ne bo opravila s prihajajočo protiofenzivo, poroča Newsweek.

»Če bo Prigožin ostal na čelu Wagnerja, bo upor prišel hitro in radikalno,« je dejal in dodal: »Kaj bo naprej, ne vem, še posebej, ker so se enote Wagnerja nujno umaknile v baze. Nevarnost državnega udara je jasna.«