Število žrtev narašča. Na terenu več vojaških letal in reševalnih čolnov (VIDEO in FOTO)

Število žrtev poplav, ki so v zadnjih dneh prizadele jug Brazilije, je po zadnjih podatkih naraslo na 56. Zaradi posledic naravne nesreče, ki je prizadela večji del zvezne države Rio Grande do Sul, je moralo svoje domove zapustiti 24.000 ljudi, 8000 jih je nastanjenih v kriznih zavetiščih.

V mestu Porto Alegre, prestolnici zvezne države Rio Grande do Sul, je voda v petek zvečer narasla na 4,77 metra, kar je največ v zgodovini meritev.

FOTO: Stringer Reuters

FOTO: Stringer Reuters

Največjo južnoameriško državo je deževje prizadelo po intenzivnem vročinskem valu, poplave pa je še dodatno poslabšala zrušitev enega od jezov, o čemer smo že poročali.

Izredne razmere

Škodo, ki so jo povzročile poplave, so zabeležili v najmanj 235 občinah. Zaradi nevihtnega vremena je več sto tisoč ljudi ostalo brez elektrike in pitne vode.

Oblasti v regiji so razglasile izredne razmere in na območje poplav napotile več kot 2000 pripadnikov civilne zaščite in 900 vojakov. Na terenu je tudi več vojaških letal in reševalnih čolnov.

Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva je poplave označil za eno najhujših naravnih nesreč v zgodovini Brazilije, vzrok za nevihtno deževje pa je pripisal podnebnim spremembam. Lula je med četrtkovim obiskom v družbi več ministrov regionalnim oblastem obljubil podporo.

FOTO: Stringer Reuters