Šef Wagnerja grozi Macronu: S kleščami ti bomo izpulili zobe iz teh zlobnih ust

Ustanovitelj Wagnerja Jevgenij Prigožin ni skrival jeze nad odločitvijo francoskega parlamenta, ki je njegovo skupino plačancev razglasil za teroristično organizacijo. Francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu je poslal neposredno grožnjo, poroča Politico.

Na vprašanje ruskih novinarjev je Prigožin dejal, da je Wagner ljudi v Srednji Afriki rešil pred francoskimi vojaki, ki so se jim »preprosto posmehovali«. Wagnerjevci so se močno uveljavili v Srednji Afriki in tako izrinili francosko prisotnost v tej regiji.

»Niso le plačanci«

»Lahko s kleščami odstranimo pokvarjene zobe iz teh hudobnih ust. Lahko izpulimo zobe Macronu in nasploh vsem, ki polivajo patogeno umazanijo (po Wagnerju),« je dejal Prigožin. Francoski poslanci so v torek pozvali Evropsko unijo, naj skupino Wagner vključi na seznam terorističnih skupin in uporabi več pravnih orodij za onemogočanje njenih finančnih dejavnosti v Evropi.

EU je sankcije proti Prigožinu uvedla aprila lani. »Niso samo plačanci, obstaja volja po poboju civilistov za politično korist, za destabilizacijo institucij,« je pred torkovim glasovanjem dejal Benjamin Haddad, predstavnik Macronove stranke.

Wagnerjevi plačanci so prevzeli aktivno vlogo v obsežni invaziji Kremlja na Ukrajino kljub nenehnemu javnemu političnemu konfliktu med Prigožinom in ruskimi obrambnimi uradniki. Paravojaška skupina je vpletena predvsem v bitko za Bakhmut, mesto v vzhodni Ukrajini, ki je zadnje mesece prizorišče hudih spopadov.