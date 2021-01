Se ponavlja Ischgl?

Smuka je le krinka za veseljačenje, so kritični mnogi. FOTO: Ronstik/Getty Images

Tirolska velja za zavetje pred protikoronskimi ukrepi.

Ravno zato je odprtje smučišč nesmiselno in neodgovorno, zdaj vpijejo nasprotniki rahljanja protikoronskih ukrepov po Evropi: Avstrija se spopada s številnimi kritikami na račun domnevnih zasebnih zabav, ki naj bi se odvijale na priljubljenem Tirolskem.Na udaru je središče St. Anton am Arlberg. Tam so lastniki elitnih zimskih vikendov tudi Britanci in Skandinavci, ki so ubežali protikoronskim omejitvam v svoji domovini in sklenili svobodno zadihati v snežni idili, pri tem pa seveda niso imeli v mislih zgolj rekreacije na strminah, temveč ohranjanje predvsem pivske kondicije, so kritični številni mediji, potem ko so po družabnih omrežjih zakrožile fotografije veseljačenja na zabavah za izbrance, teh naj bi bilo pod isto streho, še huje, v istem prostoru, tudi po več deset, se za glavo drži tudi županRazočaran je tudi zaradi novega statusa mesta, ki zdaj slovi kot kraj, kjer protikoronski ukrepi ne veljajo, na spletu pa krožijo celo nasveti, kako prispeti na želeni cilj s kar najmanj preprekami. Izkušeni priporočajo vlak iz Züricha, tistim, ki v mestu niso lastniki nepremičnine in torej ne morejo upravičiti svojega prihoda, pa svetujejo, naj zaprosijo za začasno prebivališče ali pa potujejo pod pretvezo, da na Tirolskem iščejo zaposlitev, čeprav je jasno, da so pod velikim vprašajem še stara delovna mesta, o novih lahko prebivalci le sanjarijo.Pod drobnogledom so zdaj številni najemodajalci, ki v želji po turističnem zaslužku kršijo številna pravila, nadzor nad dogajanjem v mestu pa je poostrila tudi policija.A morda bo prepozno, kajti novi koronavirus se v zimskem središču že pospešeno širi, potrdili pa so menda tudi več primerov južnoafriškega seva. Tega bi lahko prinesli na Tirolsko hotelirji, ki naj bi novo leto preživeli v Južni Afriki, ob prihodu domov pa niso upoštevali karantene, med osumljenimi prenašalci pa so tudi dnevni smučarji iz Nemčije.Potem ko je tirolski Ischgl, še en smučarski biser, veljal za enega od evropskih epicentrov v spomladanskem prvem valu, so si Avstrijci znova privoščili malomarnost, le da so zdaj oči uprte v St. Anton am Arlberg.