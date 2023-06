Samo 11 let ima, pa počne že vse to

Pri komaj 11 letih Joe Trofer-Cook dobro ve, kaj si želi postati v življenju. Njegove sanje so, da bi bil po poklicu kmet, na svoj bodoči poklic pa se že zdaj pripravlja vsak dan. Obdeluje zemljo, redi ovce in krave in ima psa, borderskega ovčarja, ki mu pomaga pasti. Vsako jutro vstane ob štirih, da nahrani svoje živali. Nekoč je pred šolo pomagal pri kotitvi treh jagenjčkov.

»Ne jaz ne njegov oče nisva kmeta. Vse, kar ima, je ustvaril sam,« razlaga fantova mati Clare Trofer. Za 47-letnico in njenega 45-letnega moža, Adama Cooka, je bila sinova nenavadna želja po kmetovanju veliko presenečenje. Joe je vzornika za vrnitev h kmetovanju dobil v svojem dedku, 74-letnem Petu Cooku. Ta je aprila 2019 fantu za rojstni dan podaril visoke gredice s krompirjem na družinskem vrtu v Billinghayu v Lincolnshiru. Med prvim zaprtjem države zaradi epidemije je Joe nabavil semena za gojenje zelenjave. Kar je pridelal, je prodal in si nato kupil tri piščance. Naslednji korak je bilo varčevanje za nakup štirih ovc. Spomladi 2021 je kupil še ovna, da bi čredi omogočil podmladek. Novembra 2021 je za darilo dobil dva telička.

Najstnik ima živali na polju svojega dedka, ki je dovolj blizu njegovega doma, da lahko zanje normalno skrbi. Volno, jajca in zelenjavo, ki jo pridela, prodaja na lokalni tržnici, denar pa porabi za najem zemlje pri lokalnem kmetu. Trenutno je lastnik 37 ovc, 12 piščancev in dveh krav. Fantova mama pravi, da Joe, ki ima še dva brata, šestletnega Stana in petletnega Ernieja, dela več kot marsikateri odrasel človek: »Je najbolj prijazen, ljubek in tih otrok, kar jih je, in zelo predan svojemu poslanstvu.«