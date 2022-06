Sama je preveslala Atlantski ocean

Da bi se povsem posvetila izzivu, je pustila službo in trdo garala prav vsak dan v zadnjih treh letih in pol. Toda ves trud je bil poplačan, ko je Victoria Evans dosegla svoj cilj na Barbadosu in dokazala svetu, da so ženski športni dosežki enako hvalevredni kakor moški.

Z rezultatom 40 dni, 21 ur in 1 minuto se je 35-letna Britanka zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov kot veslačica, ki je najhitreje povsem sama premagala Atlantski ocean, za kar devet dni pa je bila hitrejša od prejšnje rekorderke, rojakinje Kiko Matthews.

Na cilju dva dni prej

Z rekordom dokazuje, da je z vztrajnostjo in podporo mogoče vse. FOTO: Twitter

Na pot je krenila s španskega Tenerifa in se pogumno podala čez širno morje, vse do Porta St. Charlesa, na drugem koncu luže. Med preizkušnjo, dolgo 2559 navtičnih milj, je bila Victoria, sicer odvetnica, povsem odvisna od svojih izkušenj, moči, vztrajnosti in poguma ter kakovosti svojega šestmetrskega plovila. Spala je po največ šest ur, v povprečju je veslala od 16 do 18 ur na dan. Vsako prosto minuto je skrbela za svoj čoln, uživala je predvsem suho in konzervirano hrano, ki pa si je seveda ni mogla privoščiti v izobilju, tako tudi vode ne. Večkrat se je spopadla z nevihtnim vremenom, ob pogosti neprespanosti pa je trezno glavo ohranjala po zaslugi dobre psihološke pripravljenosti, v katero je med napornimi treningi zadnja leta zares veliko vlagala. Nedvomno se je splačalo, kajti Victoria je dosegla zastavljeni cilj še dva dneva prej, kakor je predvidevala, občutki ob zmagoslavju pa so bili seveda nepopisni.

Šport je pomembna gonilna sila, premalo se zavedamo njegove moči in vpliva, je prepričana Britanka, ki se je z njim, presenetljivo, začela ukvarjati šele v odrasli dobi. Točneje, ko je bila stara 27 let in je živela v Švici, se spominja, takrat se je najprej lotila teka in se udeležila prvega polmaratona. Šport jo je povsem zasvojil, leta 2018 pa je prvič poprijela za veslo. In že leto dni pozneje sklenila, da bo segla po zvezdah.

S podvigom je zbirala tudi denar za podporo nadobudnim športnicam, ki si ne morejo privoščiti profesionalnih treningov, in opozarjala na pomen enakopravnosti na tem področju. Prepričana je, kar je tudi dokazala, da je mogoče z jekleno voljo in podporo okolice doseči prav vse.