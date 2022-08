Šakali koljejo ovce celo na Kornatih

Na Hrvaškem, točneje na otoku Kornat, imajo otočani, ki se ukvarjajo tudi z ovčerejo po principu proste paše, izjemno hudo težavo. Kornatarji oziroma murterini, kot tradicionalno pravijo lastnikom ovčjih čred in posesti na njem, imajo, kot piše Jurica Gašpar na hrvaškem portalu Morski HR, hude težave z zvermi.

Mateju Mudronji, ki vodi družinsko gospodarstvo in gostinski lokal Beban na omenjenem otoku, hkrati pa na površini 2,5 kvadratnega kilometra obzidanega pašnika prosto pase tudi od 200 do 250 ovac, namreč šakali že drugo leto zapored pobijajo vse več jagenjčkov. Doslej so mu jih odnesli že okoli 200, škode pa je za več tisoč evrov (pri mesarju od 11 do 13 kilogramov očiščen jagenjček stane okoli 100 evrov).

50 naj bi jih bilo na otoku.

Kako so šakali prišli na otok, mu ni jasno, prav tako pa iz dosedanje zgodovine in pripovedovanj starejših ni nikoli slišal, da bi otočani imeli z njimi kakršne koli izkušnje ali da bi tam živeli. Na največjem otoku v arhipelagu Kornatskega otočja se z ovčerejo ukvarja še nekaj drugih družin, vendar le on vse leto živi na tem otoku. Skupaj je ogroženih 2000 ovac, za šakale, ki tam nimajo naravnega sovražnika, pa so zlasti jagnjeta izjemno lahek plenilski zalogaj.

Čeprav se govori, da naj bi šakali pred dvema letoma preplavali morje, Mudronja temu ne verjame. Bolj se nagiba k temu, da jih je kdo tja pripeljal (kar je težko, saj se šakala težko že ustreli, kaj šele ulovi živega). Vidi jih sicer redko, jih pa ponoči sliši, kako zavijajo. Po številu poklanih jagenjčkov in njihovem zavijanju sklepa, da so se že močno razmnožili. Doslej je samo on izgubil že okoli 80 odstotkov vseh jagenjčkov. Seveda je zelo nezadovoljen, saj je škodo prijavil tako državi kot nacionalnemu parku Kornati, vendar pa so lovci med turistično sezono morali ustaviti sanitarni odstrel zaradi turistov in hude vročine. Menda naj bi bilo na otoku okoli 50 šakalov, lovci pa da so jih doslej ustrelili 20.

Bili naj bi dobri plavalci. FOTO: JANEZ TARMAN

Čeprav šakal človeku načeloma ni nevaren, pa omenjeni ovčerejec nikakor ne more več pomiriti psa čuvaja, saj neustavljivo laja vsako noč, hišam pa se te zveri približujejo tudi že podnevi. Doslej je slišal le za občasne prihode divjih prašičev, za katere vemo, da so dobri plavalci, se pa čudi, da so se na Kornatskem otočju pojavili le še na otoku Piškera, kjer ima njegov sorodnik prav tako ovce. Čeprav smo poskušali izvedeti, kakšne so plavalne sposobnosti šakalov, nam na to vprašanje konkretno ni hotel odgovoriti nihče, smo pa na spletni strani LZS v opisu šakal zasledili navedbo, da je dober plavalec.