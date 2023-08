S slovenskimi ponarejenimi dokumenti trojica vohunila za Rusijo

Britanske oblasti so februarja pridržale tri bolgarske državljane, ki jih sumijo vohunjenja za Rusijo, danes poroča britanski BBC. Trojico so po plačilu varščine izpustili, obtožnica pa jih zaenkrat bremeni posestva ponarejenih potnih listov, osebnih izkaznic in drugih dokumentov, imeli naj bi tudi slovenske dokumente.

Dva Bolgara in ena Bolgarka so po prepričanju tožilstva imeli dokumente, vedoč da gre za ponaredke. Delali naj bi za ruske varnostne službe.

Poleg slovenskih, naj bi imeli tudi britanske, bolgarske, francoske, španske, italijanske, hrvaške, grške in češke dokumente.

Trojica je na Otoku živela več let, v tem času pa so opravljali različne poklice.

Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP sporočila londonska policija, so na podlagi zakonodaje o nacionalni varnosti pridržali pet oseb, med njimi tri bolgarske državljane.

Policija ni neposredno komentirala navedb poročil mreže BBC.