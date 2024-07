S slovenskim pasošem lahko brez vizuma potujemo v toliko držav

Že 19 let londonska družba Henley & Partners spremlja potovalne navade ljudi po svetu in objavlja seznam potnih listov, s katerimi je najlažje potovati. Med državami s tako imenovanimi močnimi potnimi listi je letos na prvem mestu Singapur. Imetniki potnega lista te azijske države lahko namreč brez vizuma potujejo v katero koli od 195 držav na svetu.

Najmočnejši potni list je singapurski.

Drugo mesto si delijo Japonska, Nemčija, Francija, Italija in Španija, z njihovim potnim listom je mogoče brez težav vstopiti v 193 držav. V še dve manj lahko brez vizuma potujejo državljani Južne Koreje, Švedske, Finske, Avstrije, Irske, Luksemburga in Nizozemske. Velika Britanija, ki je bila pred natanko desetletjem na prvem mestu, je tokrat pristala na četrtem skupaj z Novo Zelandijo, Norveško, Belgijo, Dansko in Švico; z njihovim potnim listom je brez vizuma mogoče vstopiti v 190 svetovnih držav. Slovenija se je skupaj s Slovaško, Latvijo in Islandijo uvrstila na 10. mesto, potujemo lahko v 184 držav, le malo bolje se je odrezala samooklicana svetovna velesila ZDA, ki je pristala na osmem mestu, njihovim državljanom je brez vizuma dovoljeno v 186 držav.

Afganistanci brez vizuma ne morejo skoraj nikamor. FOTO: Cunaplus_m.faba/getty Images

Na drugem koncu lestvice je že dolgo Afganistan, ki je več let zapored na zadnjem mestu, letos lahko denimo tamkajšnji državljani brez vizuma potujejo v zgolj 26 držav. Slovenci moramo za vizum zaprositi, če želimo obiskati Afganistan, Alžirijo, Srednjeafriško republiko, Čad, Kitajsko, Kongo, Kubo, Eritrejo, Gano, Gvajano, Liberijo, Libijo, Mali, Namibijo, Nauru, Niger, Severno Korejo, Pakistan, Republiko Južno Afriko, Sudan, Sirijo, Turkmenistan in Jemen.