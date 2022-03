Ruski oligarh svetuje: Če hočete premagati Putina, morate storiti to

Ruski oligarh v izgnanstvu Mihail Hodorkovski svetuje zahodu, naj še naprej podpira Ukrajino, in pravi, da bo prav ta neomajna podpora ključni del konca ruske invazije. »Trenutno Putin očitno izgublja, a seveda lahko še vedno ubije veliko ljudi,« je Hodorkovski povedal za CNN. »Če bo Zahod še naprej podpiral Ukrajino, je poraz Rusije neizogiben.« Povedal je še, da bo Putin vedno sovražnik Amerike, a od začetka vojne so se možnosti, da ostane na oblasti, bistveno zmanjšane.

Dosedanje sankcije ne bodo dovolj

Hodorkovski, ki je bil leta 2003 najbogatejši Rus na svetu, je dejal, da čeprav so bile sankcije ogromen udarec za ruski finančni sistem, niso popolnoma blokirale ruskega gospodarstva – kar bilo ključno za konec vojne, meni izgnani oligarh in bivši izvršni direktor največjega ruskega zasebnega naftnega podjetja Jukos. »Trenutno je blokiranih le 70 odstotkov denarnega toka. Blokirati moramo preostalih 30. Če želimo ustaviti Putina, ne sme biti nobenih izjem,« je dejal. »Če želimo ustaviti vojno, moramo zamrzniti vse ruske bančne račune. Vse Putinove bankirje je treba blokirati,« je dodal. »Nikoli nisem zagovarjal sankcij proti Rusiji kot celoti, a finančni tokovi se morajo ustaviti. Ja, ljudje bodo imeli težave, mi bomo imeli težave. Toda te težave so neprimerljive s težavami ljudi, ki umirajo in trpijo.«

Hodorkovski je bil leta 2005 obsojen na devet let zapora zaradi goljufije in davčne utaje. Čeprav ga je Putin pozneje pomilostil in leta 2013 izpustil, je Hodorkovski dejal, da je bil njegov zapor politično motiviran s financiranjem opozicijske stranke. Danes živi v Londonu in je eden najglasnejših Putinovih kritikov.