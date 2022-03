Ste slišali, kako ruski uradnik grozi Sloveniji zaradi pošiljanja orožja Ukrajincem?

Jurij Pilipson, uradnik ruskega zunanjega ministrstva, je kritiziral načrte Slovenije in Hrvaške za pošiljanje orožja Ukrajini. Kot poroča B92, je dejal, da se morata državi zavedati, proti komu bo to orožje uporabljeno.

»Ne razumemo načrtov, ki sta jih napovedali Hrvaška in Slovenija za pošiljanje orožja v Kijev. Tisti, ki stojijo za to avanturo, se morajo zavedati, proti komu bo uporabljeno to orožje.«

Slovenski premier Janez Janša je v pogovoru za BBC World service med drugim poudaril, da je pomembno, da tudi drugi voditelji držav obiščejo Ukrajino in ji izkažejo podporo ter da EU vrne predstavnika v Kijev. Po njegovih besedah so Ukrajini ponudili že veliko pomoči, težava pa je v tem, da vse ponudbe še niso bile izpolnjene.

Pilipson je še izjavil, da je rusko stran »nekoliko zmedla« reakcija slovenskih funkcionarjev zaradi stopnje rusofobije.

»Državljani Slovenije zavračajo ruska državna priznanja, potekajo sovražna dejanja proti našim misijam v Ljubljani. To se dogaja v ozadju lani ustanovljenega dneva rusko-slovenskega prijateljstva – na pobudo slovenske strani,« je razložil Pilipson.

Slovenija je Ukrajini namenila vojaško pomoč v obliki pušk, streliva in čelad. Kot je konec februarja potrdil minister za obrambo Matej Tonin, je Slovenija to pomoč že odposlala, o količinah pa ni hotel govoriti.