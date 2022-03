Ženska brez usmiljena: to je »Putinova železna lady«

Tiskovna predstavnica Ministrstva za zunanje zadeve Ruske federacije, Marija Vladimirovna Zaharova (46), je ženska, ki ne potrebuje oboroženega spopada, da s svojimi drznimi izjavami opozori nase. Pred dnevi je trdila, da so preiskave, opravljene v ameriških laboratorijih v Ukrajini, potrdile sume o nezakonitih dejavnostih ZDA, na svoj način pa je komentirala tudi stanje duha ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. »Poglejte, v kakšnem stanju je, ko se približa mikrofonu. Strokovnjaki bi se že morali zabavati s tem, kar se mu dogaja,« naj bi nedavno za radio Sputnik dejala Zaharova.

Marija Zaharova. FOTO: Maxim Shemetov, Reuters

Zaradi načina, kako se pojavlja v javnosti, so jo tuji mediji že poimenovali »Putinova železna lady« ter »glavni in odgovorni trol«, pogosto pa povzemajo tudi njene izpade, piše espreso.co.rs. Tako je ukrajinskemu komentatorju v televizijski oddaji pred nekaj leti dejala: »Pustite me, da govorim, ali pa boste slišali, kako zvenijo ruske rakete«. Johnu Kerryju, Obamovemu generalnemu sekretarju, ki je v šali študentom Harvarda rekel, da se morajo naučiti ruščine, medtem ko je Trump na oblasti, pa je dejala, da je on sam imel za to dva mandata.

Pri javnih nastopih in predstavitvi političnega programa je Marija Zaharova glasna, ostra in zelo odprta. Vendar to ne velja za njeno zasebno življenje, ki je skoraj tako skrivnostno kot življenje Vladimirja Putina.

Kaj vemo o življenju Zaharove?

Znano je, da se je Marija rodila v družini diplomatov – njen oče Vladimir Zaharov je od leta 1981 delal na sovjetskem veleposlaništvu v Pekingu, kjer je z družino živel deset let. Zaharovi so zapustili Kitajsko leta 1991 in se vrnili v Rusijo leta 1993. Marijina mati Irina je umetnostna zgodovinarka in je bila zaposlena v Puškinovem muzeju.

Diplomirala je na Fakulteti za mednarodno novinarstvo Moskovskega državnega inštituta za mednarodne odnose s področja orientalskih študij in novinarstva. V začetku novega tisočletja je dvakrat po tri leta delala v tiskovni službi ruskega Ministrstva za zunanje zadeve, v obdobju od 2005 do 2008 pa je bila predstavnica stikov z javnostjo Ruske federacije pri Združenih narodih v New Yorku.

Takrat so tudi nastale fotografije, za katere bi Zaharova raje videla, da nikoli ne bi ugledale luči sveta: to je serija portretov, ki je nastala na njeni poroki. Ta slavna Rusinja se je namreč leta 2005 poročila z inženirjem po imenu Andrei Makarov, o katerem se še danes ne ve veliko. Par je na ruskem konzulatu dahnil usodni »da«, fotografije pa pričajo, da sta se ob tej priložnosti odlično zabavala in se prepuščala strastem.

Fotograf Nikolai Komissarov, ki je v fotografski objektiv ujel te srečne trenutke, je pozneje za medije povedal, da je bilo slavje intimno in skromno, po poroki in fotografiranju v Central Parku in na Peti aveniji pa sta se zaljubljenca Andrei in Marija sprehodila po ulici. »Na začetku sem seveda imela drugačno predstavo, kako ju fotografirati, a se je vmešala Zaharova in predlagala kote. Takoj sem opazil njeno avtoriteto in umirjenost – lastnosti pravega diplomata. In ni bilo niti najmanjšega navdušenja, čeprav je bil to njen poročni dan,« je dejal Komissarov za ruski časopis Komsomolskaya Pravda.

Leta 2010 se je paru rodila hčerka Maryana. Marija je od avgusta 2015 tiskovna predstavnica ruskega Ministrstva za zunanje zadeve in je prva ženska na tem položaju v Rusiji.