Rusinjo, ki je Putina poimenovala psihopat, našli mrtvo

Truplo ruske manekenke Grette Vedler (23) so našli skrito v kovčku eno leto zatem, ko so prijavili njeno izginotje. Njen partner Dmitri Korovin (23) jo je ubil mesec dni potem, ko je na spletu zapisala, da je ruski predsednik Vladimir Putin psihopat in da se bodo njegova »prizadevanja za izboljšanje ozemeljske celovitosti Rusije« končala v solzah. Korovin je zdaj priznal, da jo je zadavil v Moskvi. Motiv zločina pa ni bil Putin, temveč sta se sprla zaradi denarja. Preiskovalcem je povedal, da je tri noči spal z njenim truplom v hotelski sobi, nato pa ga je spravil v kovček.

Prijatelj preminule manekenke Jevgenij Foster, sicer bloger iz ukrajinskega Harkova, ki je zdaj pod udarom ruskih sil, je postal sumničav in je prek moskovskih znancev prijavil izginotje Grette.