Rusija znova napadla regiji Zaporožje in Odeso, v skrbeh tudi Litva

Ruske sile so od nedelje do davi izvedle več deset novih zračnih napadov na ukrajinsko regijo Zaporožje. Po navedbah generalštaba ukrajinske vojske je bilo pri tem ranjenih več civilistov ter poškodovanih več stavb. O ruskem zračnem napadu so v noči na danes poročali tudi iz Odese na jugu Ukrajine.

Od nedelje do danes so ruske sile po podatkih generalštaba ukrajinske vojske v Kijevu izvedle 33 zračnih napadov in 45 napadov z večcevnimi raketometi. V ruskih napadih so bili ranjeni civilisti, poškodovane so bile stanovanjske hiše, poslovne in upravne stavbe ter zasebna vozila, je razvidno iz poročila generalštaba.

Ruske sile so od nedelje do davi izvedle več deset novih zračnih napadov. FOTO: State Emergency Service Of Ukrai Via Reuters

Po oceni v poročilu so ruske enote poskušale ustaviti napredovanje ukrajinske vojske na območju južno od mesta Zaporožje in ponovno zavzeti izgubljene položaje. Pri tem naj bi obstreljevale najmanj 30 naselij. Informacij ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

Zgodaj zjutraj so ruski zračni napad zabeležili tudi v Odesi ob Črnem morju. V mestu je bilo slišati več eksplozij. Podrobnosti niso še znane.

Litva poziva

Litovski predsednik Gitanas Nauseda je po sobotnem uporu ruske najemniške vojske Wagner v Rusiji v nedeljo pozval h krepitvi vzhodnega krila zveze Nato. Kot je pojasnil po poročanju litovskega radia, je ta nujna zaradi dogovora, po katerem naj bi vodja Wagnerja Jevgenij Prigožin odšel v izgnanstvo v Belorusijo.

Litovski predsednik, čigar država meji na Belorusijo in rusko eksklavo Kaliningrad, je pri tem poudaril, da je Rusija velika država, jedrska sila, vsak notranji nemir pa neizogibno vpliva na varnost okoliških držav.

Dejal je še, da zaenkrat nima informacij, ki bi potrjevale, da je Prigožin že v Belorusiji. Napovedal je, da bo Litva v prihodnje uporabila več obveščevalnih zmogljivosti za oceno političnih in varnostnih vidikov razmer v Belorusiji.

Prigožin je po neuspelem uporu konec tedna po posredovanju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka po navedbah Kremlja lahko brez kazni odpotoval v Belorusijo. V nedeljo po poročanju dpa še ni bilo jasno, ali je Prigožin že na poti v sosednjo državo, ki velja za tesno zaveznico Rusije.

Litovsko prestolnico bo danes v okviru priprav na julijski vrh Nata obiskal generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg, ki se bo po napovedih sešel z Nausedo. Med drugim naj bi govorila o ruski invaziji v Ukrajini.