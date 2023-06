General izdal nujno opozorilo: Mislite, da je konec? Prigožin se šele pripravlja!

Nekdanji poveljnik britanske vojske Lord Danat meni, da dogodkov v Rusiji od sobote ne gre jemati zlahka, v ozadju pa naj bi bila velika past za Ukrajino.

Poskus državnega udara v Rusiji se je končal v soboto, 23. junija v večernih urah, ko je bilo po posredovanju beloruskega predsednika Aleksandra Lukašenka sklenjeno premirje med ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in vodjo »Wagnerja« Jevgenijem Prigožinom. Napetosti so se sicer umirile, nekdanji poveljnik britanske vojske Lord Danat pa meni, da se za vsem skriva velika past za Ukrajino, poroča britanski Express.

Stvari niso tako preproste

Prigožin naj bi bil zdaj v Belorusiji, torej bi moral po dogovoru, ki je bil sklenjen v soboto zvečer na posredovanje predsednika te države Aleksandra Lukašenka. Po tem dogovoru so se njegove enote vrnile v svoje baze v zameno za varnostna jamstva, sam Prigožin pa je odšel v Belorusijo.

Lord Danat verjame, da stvari niso tako preproste in se boji, da bi lahko Wagner napadel Kijev iz Belorusije! To je povedal v oddaji Sky News novinarke Sophie Ridge.

»Domnevno je zapustil prizorišče in odšel v Belorusijo in to je zdaj konec Prigožina in enote Wagner? Mislim, da je zelo zaskrbljujoče, da je odšel v Belorusijo. Česa še ne vemo in kar bomo izvedeli v prihodnjih urah in dni, koliko njegovih borcev je skupaj z njim ostalo tam.Če je šel v Belorusijo in obdržal bojne sile s seboj, potem predstavlja resno grožnjo za stran Ukrajine, ki je blizu Kijeva in tam je vse začel 24. februarja (2022). Čeprav se zdi, da je s tem zadeva končana, mislim, da bodo 'popotresni sunki' odmevali še nekaj časa. Ukrajina mora paziti na svoje boke in biti pripravljena na manevre za odbijanje napadov, ki bi lahko prišli iz smeri Belorusije,« je povedal Danat, poroča Mondo.