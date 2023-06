Kdo je Jevgenij Prigožin, vodja plačancev, ki grozi Putinu?

Jevgenij Prigožin je ime, ki se v zadnjih tednih in mesecih vse bolj pojavlja v medijih. Je voditelj ruskih plačancev Wagner, zasebne vojske, ki je dolga leta veljal za zaveznika Kremlja in Vladimirja Putina, v zadnjih dneh pa velja za njegovega največjega sovražnika

Jevgenij Prigožin FOTO: Press Service Of "concord\ Via Reuters

Najemniška skupina Wagner je bila ustanovljena leta 2014, poleg Prigožina je njen ustanovitelj tudi Dmitrij Utkin, veteran čečenskih vojn, ki je bil več let zaposlen v ruski vojaško obveščevalni službi (GRU). Utkin ni skrival, da simpatizira z nacizmom, zato je skupino vojakov, ki naj bi danes štela 25 tisoč članov, poimenoval po najljubšem skladatelju Adolfa Hitlerja – Richardu Wagerju.

Zakaj se je Prigožin obrnil proti Putinu? Prigožin je bil v zadnjem času v vse bolj odkritem konfliktu z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem in vojaškim poveljstvom v Moskvi. Danes je celo izrazil tudi pomisleke o smiselnosti t. i. posebne vojaške operacije v Ukrajini in dejal, da je osnovana na lažeh. Po njegovem prepričanju je bila vojna potrebna za samopromocijo določenih posameznikov. Razmere so se zaostrile, ker naj bi ruske sile izvedle raketne napade na njihove položaje v zaledju ukrajinske fronte. »Ubitih je bilo veliko naših borcev,« je Prigožin dejal v ogorčenem tonskem sporočilu, ki ga je objavila njegova tiskovna služba. Obljubil je, da se bo odzval na te napade, ki jih je po njegovih besedah odredilo rusko obrambno ministrstvo. »Ministrstvu za obrambo smo bili pripravljeni popustiti in predati svoje orožje. Danes, ko so videli, da se nismo zlomili, so izvedli raketne napade na naše tabore,« je še dejal vodja skupine Wagner. Prigožin je v sporočilu dodal še, da bo »ustavil« poveljstvo ruske vojske v Moskvi, in pozval Ruse, naj se ne zoperstavljajo njegovim silam. »Svet poveljnikov skupine Wagner je sprejel odločitev - zlo, ki ga prinaša rusko vojaško vodstvo, je treba ustaviti,« je dejal.

Prigožin je ruski oligarh, poslovnež, lastnik podjetja s cateringom, ki ima s Kremljem sklenjeno pogodbo, zato se ga je tudi prijel vzdevek Putinov kuhar. Svojo povezavo s skupino Wagner je dolgo zanikal, lanskega septembra pa je končno priznal, da je njihov vodja. Der Spiegel je poročal, da je dokazano, da so njegove operacije »tesno povezane z ruskim obrambnim ministrstvom in njegovo obveščevalno roko GRU«.

S skupino Wagner je bil udeležen v številne oborožene spopade. Poleg vojaških akcij na območju Krima in Ukrajine so februarja 2018 Wagnerjevi plačanci napadli kurdske sile v Siriji, julija 2018 pa so v Srednje-afriški Republiki umorili tri ruske novinarje, ki so bili kritični do Kremlja. Marca 2020 je finančno pomagal sinu libijskega voditelja Moamammarja Gadafija.

Prigožina je ameriški FBI uvrstil na seznam iskanih oseb, julija so za informacije o njem razpisali kar 10 milijonov evrov denarne nagrade. Leta 2022 je v okviru Projekta poročanja o organiziranem kriminalu in korupciji prejel 'nagrado' za najbolj korumpirano osebnost leta.